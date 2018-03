La flexibilitat horària atreu més dones taxistes

A Barcelona hi ha 13.097 taxistes però només el 6% són dones, segons dades de l'Institut Metropolità de Taxi. El del taxi és un sector tradicionalment masculinitzat, tot i que cada vegada són més les dones que s'hi dediquen. L'empresa Mytaxi ha presentat els resultats de la primera enquesta feta a dones taxistes a la ciutat de Barcelona. Segons l'estudi, el 42% de les enquestades assegura que han triat aquesta professió per la llibertat d'horaris que ofereix. Les taxistes valoren aquesta flexibilitat perquè els permet conciliar millor la vida professional i la vida de família. Algunes, però, renuncien a fer el torn de nit per por a patir atacs. Tot i que són poques les que han tingut males experiències fent la seva feina, asseguren que el pitjor és la por a ser atracades i reclamen més seguretat per poder treballar en les mateixes condicions que els seus companys.

Segons els portaveus de Mytaxi, el sector del taxi és un dels pocs on no hi ha bretxa salarial entre homes i dones, però encara existeixen desigualtats. Un 42% de les taxistes comparteixen llicència amb la seva parella o amb algun familiar proper i es reparteixen els horaris. L'Anna Maria Ortiz, per exemple, va començar a fer de taxista l'any 1981 i des de llavors ella fa el torn de dia i el seu marit fa el torn de nit: "A vegades he fet torn de nit però no m'agrada. Hi ha molta inseguretat i he tingut algun ensurt, són poques les taxistes que treballen a la nit". Malgrat la inseguretat que suposa, les tarifes de preus al torn de nit són més altes.

Segons l'enquesta, les taxistes de Barcelona tenen una mitjana de 44 anys, el 50% estan casades i un 71% tenen fills. La majoria tenen estudis bàsics i un 16% tenen estudis superiors. Més del 85% provenen d'altres feines com administratives o comercials i asseguren haver canviat de professió per tenir més autonomia i llibertat com a treballadores.

La Begoña Torres fa anys 16 anys que és taxista a la Barcelona i, tot i que no creu que hi hagi cap diferència entre homes i dones taxistes, pensa que la clau és empatitzar amb el client: "Hem de tenir molta psicologia per tractar amb els clients dins el taxi. Si connectes amb ells, valoren millor el teu servei".