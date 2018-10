Un taxista de Barcelona es troba 780 euros i els torna al propietari

El José Blanch, taxista de 62 anys, estava a punt d'acabar el seu torn de feina una mica més tard de les dues de la tarda quan s'ha adonat que a un client li havia caigut alguna cosa entre el seu seient i la consola central del cotxe, a prop del fre de mà i el canvi de marxes. Després ha vist que eren 780 euros units amb una pinça de pell.

Poc després, el seu fill Raúl, de 39 anys, també taxista i titular de la llicència, ha rebut una trucada d'objectes perduts. "Com que tenien el tiquet, on hi ha el número de llicència i el meu nom complet i DNI, ha sigut més fàcil que ens trobessin, per això és tan important demanar-lo", explica el Raúl per telèfon, a pocs minuts de tornar els diners a la parella nord-americana. Ha pogut entrar en contacte amb ells amb l'ajuda de la guia turística amb la qual viatgen per la ciutat. "Ella ha dit que li podíem donar els diners, però he preferit entregar-los directament al propietari".

Quan faltaven deu minuts per les cinc de la tarda l'ha anat a trobar a l'hotel de cinc estrelles de primera línia de mar on s'allotja la parella i li ha entregat. "Amb tants diners no m'havia passat mai, però sí que he tornat set o vuit mòbils oblidats als seients. I tots els meus companys fan el mateix", explica el Raúl. El somriure del turista en el moment de l'entrega, com es pot veure a la fotografia, explica el final feliç d'aquesta història.