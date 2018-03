El vent fa caure un arbre sobre la catenària de la R2 a Montcada

Els trens de la línia R2 nord circulen des d'un quart d'una d'aquest migdia per via única entre Montcada i Reixac i Sant Andreu Comtal per la caiguda d'un arbre a la catenària en aquest tram a causa del fort vent, segons ha informat Renfe. La companyia ferroviària ha indicat que els combois d'aquesta línia acumulen retards de més de 15 minuts arran de la incidència.

Els tècnics de la companyia ferroviària estan treballant en les tasques de retirada de l'arbre que ha caigut a la infraestructura i preveuen que al voltant de la una del migdia els trens ja puguin circular per totes dues vies.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 8 del matí d'aquest divendres 337 trucades per 263 incidents relacionats amb el temporal de vent. Segons Protecció Civil, la majoria han sigut per obstacles a la calçada i incidents amb tendals, uralites, mobiliari urbà i bastides. D'aquestes, 152 han estat derivades als Bombers de la Generalitat, que entre les 10 de la nit i les 8 del matí han rebut 152 avisos, la majoria del Vallès Occidental i del Maresme.

De les sortides que han fet els Bombers, cal destacar un servei a Vic, on a quarts de tres de la matinada al passeig de la Generalitat ha caigut una paret sobre el sostre d'un altre immoble i l'ha foradat. Les dues inquilines d'aquest habitatge han estat desallotjades preventivament. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació de Bombers.

Per la seva banda, Bombers de Barcelona han atès entre dos quarts de sis i dos quarts de vuit del matí una vintena d'avisos relacionats amb el vent, sobretot, per caiguda de tendals, branques i arbres.

Ratxes màximes al litoral i al prelitoral

El Servei Meteorològic de Catalunya ha detallat que aquesta matinada les ratxes màximes de vent s'han produït sobretot al prelitoral i al litoral central. Destaquen els 162 km/h registrats aquesta matinada al Puig Sesolles (1.668 metres), al Montseny. Es tracta de la més forta en els seus 7 anys de dades, i supera els 160,6 km/h del 2016. A Portbou el vent ha arribat als 110 km/h, a Anglès a 104, a Font-rubí a 103, al Perelló a 101, a Certascan a 98, a Montserrat a 95, a Caldes de Montbui a 91, als Hostalets de Pierola a 90 i al Parc Agrari de Sabadell a 86.

En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut fins a les nou del matí 337 trucades per 263 incidents relacionats amb el temporal de vent. Per comarques, la majoria han tingut origen al Vallès Occidental (117), el Barcelonès (70), el Baix Llobregat (25), la Selva (27), el Vallès Oriental (21), Osona (21), el Maresme (17), el Bages (5), l'Alt Penedès (6) i la Cerdanya (4). Per municipis, s'han fet 53 trucades des de Barcelona, 42 des de Sabadell, 16 des de Cerdanyola del Vallès, 13 des del Prat de Llobregat, 12 des de Mataró, 13 de Terrassa, 9 des de Sant Cugat del Vallès i 7 des d'Espinelves.

Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta del pla Ventcat en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).