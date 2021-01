El 56% dels barcelonins amb una renda baixa no van poder teletreballar, més del doble que els de renda alta

Segons l'informe La bretxa digital a la ciutat de Barcelona, el 2020 un 62% dels treballadors de renda baixa no van poder teletreballar pel tipus de feina, mentre que només un 24% de les rendes altes no ho van poder fer. A més, el 27% dels menors de 16 anys no han pogut seguir l'educació en línia. Són dades de l'informe La bretxa digital a la ciutat de Barcelona, elaborat per l'Ajuntament a partir d'una enquesta feta a 2.542 ciutadans.

Tot i això, la bretxa digital ha disminuït de "manera rellevant" a Barcelona, ha exposat aquest migdia la tinent d'alcaldia de la capital catalana Laia Bonet, que ho ha comparat amb l'últim estudi que es va fer sobre les desigualtats digitals a la ciutat el 2016. Dels 2.540 enquestats per l'Ajuntament, no tenen accés a internet un 8%. D'aquests, un 55% tenen més de 75 anys i, d'altra banda, un 30% diuen que no utilitzen les TIC perquè no les saben fer servir, i un 12%, que signifiquen l'1% del total, responen que tenen dificultats econòmiques. Aquests perfils –ha remarcat Bonet–, "els que volen o necessiten internet i no poden fer-lo servir, són els que preocupen".

Segons l'informe, en termes de connectivitat, el factor renda ha perdut pes. "Les diferències s'han aplanat respecte a fa quatre anys, el 93% de les persones de renda baixa tenen connexió a internet", ha assegurat Bonet. Ara bé, les rendes més altes sí que tenen més dispositius a casa (uns sis de mitjana) i de més qualitat, sobretot tenen més smartphones, mentre que les rendes més baixes només tenen de mitjana 4,7 dispositius. "És molt important els tipus de dispositius, sobretot durant el confinament, amb el teletreball, l'educació en línia i les relacions socials a distància", ha remarcat la tinent d'alcalde socialista.

El factor edat és el més determinant en l'aspecte de saber utilitzar les TIC, tal com ha remarcat a la roda de premsa el comissionat d’Innovació Tecnològica, Administració Electrònica i Bon Govern, Michael Donaldson. De fet, segons els resultats de l'enquesta, pràcticament la totalitat de les llars amb joves de menys de 24 anys tenen accés a les TIC. D'altra banda, Bonet ha remarcat que el nivell d'estudis també és "determinant" en els coneixements d'ús d'internet.

En aquest sentit, i també a causa del confinament –ha apuntat Bonet–, durant el 2020 s'ha triplicat o quadruplicat el nombre d'enquestats que fan cursos de formació per internet (un 40%), cites o consultes mèdiques (un 70%) i la compravenda de béns i serveis (un 76%). "La tendència a l'augment de l'ús d'internet és més o menys acusada segons el nivell d'estudis, edat o situació laboral", ha dit Bonet.

El confinament aguditza les desigualtats

Bonet ha reivindicat la realització de l'enquesta perquè "ofereix una radiografia" de la bretxa digital a Barcelona. Després d'exposar els resultats, la regidora ha defensat el pla de xoc de l'Ajuntament per fer front a les diferències digitals durant el confinament, però ha demanat a les diferents administracions, també a la seva, que converteixi aquestes "polítiques digitals excepcionals a estratègies estructurals".