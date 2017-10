La temporada castellera manté un ritme de gamma extra

Tot i la recent proclamació de la República Catalana, no canvia res en el món dels castells. Les grans diades se segueixen repetint de punta a punta de la geografia catalana. El cap de setmana ens ha tornat a deixar castells de gamma extra de la mà dels Castellers de Vilafranca, dels Minyons de Terrassa i dels Capgrossos de Mataró, però també estrenes destacades com el tres de nou amb folre dels Castellers de Sant Cugat i el cinc de vuit dels Moixiganguers d’Igualada.

Si bé la sensació generalitzada és que el segon tram de l’any ha quedat molt marcat pels esdeveniments polítics i socials, aquesta setmana ha sigut ben diferent. Divendres la majoria de les formacions no van renunciar a assajar i això els va servir per encarar una de les últimes jornades del curs en plenitud de condicions.

Diumenge les Fires de Sant Narcís, a Girona, van lluir amb una gran exhibició a tres bandes. Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró van coincidir a completar la tripleta de castells de nou pisos, el tres i el quatre de nou folrat més el dos emmanillat. La davallada de nivell dels malves i l’excel·lent estat de forma dels del Maresme van igualar una exhibició que no va renunciar a gaudir dels castells de gamma extra. Els egarencs, a més, van guardar-se un as a la màniga en forma de pilar de vuit. La seva veterania els va ajudar a dominar l’espadat en un descens èpic que de ben segur els animarà a fer un pas endavant en la seva diada de final de temporada. Si bé el nivell exhibit va ser notable, l’absència del tres de deu amb folre i manilles que els malves havien preparat les últimes setmanes va causar un cert desencís a Girona.

Els Marrecs de Salt, la colla amfitriona, no van voler esdevenir el convidat de pedra de la festa castellera i van apostar per consolidar el tres de nou amb folre aconseguit per primer cop al juliol. La formació gironina va sumar-hi el cinc de vuit i el seu primer dos folrat fent servir la soca a l’antiga, un sistema de pinya que millora la seguretat dels castellers i que estudien un reduït nombre de colles encapçalades pels Castellers de Sants.

Però aquest cap de setmana tan marcadament polític el primer castell de nou pisos cal apuntar-lo al compte dels Castellers de Sant Cugat, i el primer de gamma extra al dels Castellers de Vilafranca. Les dues colles i la dels Castellers de Sabadell van coincidir dissabte a la tarda a la plaça d’Octavià, on l’agrupació local va descarregar per primer cop en la seva història una construcció de nou pisos. Els Gausacs, que van coronar el tres de nou amb folre la setmana passada a Tarragona, van completar els deures en descarregar-lo per primer cop a casa davant dels seus aficionats. La diada va viure tres castells de nou pisos de la mà dels Castellers de Vilafranca, però també una aparatosa caiguda que va obligar a suspendre l’actuació abans que els de Sabadell poguessin completar el seu tercer castell. Una altra de les estrenes més celebrades del cap de setmana va ser la del cinc de vuit dels Moixiganguers d’Igualada.

La colla de la capital de l’Anoia va descarregar la construcció més valuosa del seu repertori en el seu primer intent, i va fer que la plaça PiusXII acabés clamant “un pis més!” en descarregar el tres de vuit a la tercera ronda. No van tenir tanta sort els Bordegassos de Vilanova, que van ser víctimes dels dubtes dels més petits. La tercera colla a plaça va ser la dels Al·lots de Llevant, que va arrodonir l’any sumant tres noves construccions de la gamma alta de set. Els Castellers de Sants van estrenar el quatre de vuit amb agulla a Sitges, on la colla local va repetir el quatre de vuit.