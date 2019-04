La temporada de bany a les platges de Barcelona arrenca amb més espai

La temporada de bany a les platges de Barcelona comença aquest cap de setmana i aquest any els usuaris disposaran d'un 15,4% més d'espai lliure al seu voltant. Avui s'inicia la temporada mitjana i es posen en marxa els serveis de vigilància, prevenció i informació ciutadana. El 25 de maig arrencarà la temporada alta, amb tots els serveis activats i que durarà fins al 15 de setembre.

Amb l'objectiu que els banyistes tinguin més zones lliures, l'Ajuntament de Barcelona ha limitat el nombre de permisos per fer activitats a les platges en temporada alta, com també el nombre de llicències d'ocupació temporals de para-sols o gandules. Segons el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno, en anys anteriors aquests objectes "saturaven algunes platges, com les de Ponent, Sant Sebastià o la Barceloneta". Ximeno ha assegurat que les accions per ampliar l'espai dels usuaris són mesures "a favor del civisme".

Les platges de Barcelona tindran enguany 15 xiringuitos a disposició dels ciutadans, així com 117 lavabos públics i 97 dutxes. Durant l'estiu del 2018, les platges de la ciutat van acollir prop de 4 milions de visitants i la seva valoració va ser de 7,3 sobre 10. El consistori espera seguir en aquesta línia i millorar els punts més febles dels espais. Entre les mesures previstes per a aquesta temporada també hi ha el programa d'acció de platges del 2019, que revisarà si es compleix el protocol de la contaminació marina i el repartiment de gots reutilitzables a tots els xiringuitos, entre altres accions. En aquest sentit, el consistori remarca que el 71% dels usuaris prefereixen espais respectuosos amb el medi ambient.

"La qualitat de l’aigua l'estiu passat va ser excel·lent en el conjunt de les platges", ha afirmat Ximeno, que ha afegit que "s'inicia la temporada amb bona qualitat de l'aigua i esperant recuperar la bandera blava". La bandera blava és un distintiu de la Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE) que reconeix les platges que compleixen amb els criteris d'informació ambiental i educació per a la sostenibilitat, la qualitat de l'aigua, la gestió sostenible dels espais i la seguretat i els altres serveis de les zones marítimes. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat la candidatura per aconseguir aquest any la bandera blava a les platges de Sant Sebastià, la Barceloneta, el Bogatell, la Mar Bella i la Nova Mar Bella.

Els gossos seran benvinguts en algunes de les platges de Barcelona. "La platja de Llevant ha consolidat l'espai per als gossos, ja no és una prova pilot", ha expressat Ximeno, que ha explicat que aquesta àrea tindrà les mateixes dimensions de sorra que l'any passat, però que si s'incrementen els usuaris, "existeix una possibilitat d'ampliació".

Progressiva pèrdua de sorra

L'Àrea Metropolitana de Barcelona va assegurar dimecres que les platges de Barcelona han perdut un 10% de superfície i les del conjunt de l'àrea metropolitana fins a un 20% des del 2014 pels temporals. En aquest sentit, el cap de serveis de platges de l'AMB, Daniel Palacios, ha lamentat que hi ha una "regressió continuada de les platges". Tot i això, segons Ximeno, enguany "no ha calgut fer aportació de sorra" a les platges de Barcelona, però "sí que és cert que hi ha una reducció progressiva". El comissionat d'Ecologia ha considerat que "no és un aspecte rellevant aquest any, però hem d'estar atents i veure com reforçar aquest punt de manera responsable".