Calvet eleva als 30 milions d'euros el cost de reparar els danys en infraestructures pel temporal 'Gloria'

Mentre Catalunya torna a poc a poc a la normalitat comencen les avaluacions per xifrar els danys que el temporal Gloria ha deixat a mig miler de municipis. Aquest divendres el Govern ja parlava de 18.000 hectàrees arrasades i calculava en almenys 20 milions d'euros els danys, una xifra que aquest dissabte el conseller de Territori, Damià Calvet, ha elevat fins als 30 milions d'euros i això només en reparació d'infraestructures, com ara ports, carreteres i transport públic, així com en arranjar el litoral català.

Per la seva part, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, de visita a Pineda de Mar (un dels municipis afectats pel Gloria), ha promès que l'executiu espanyol donarà una resposta "ràpida i eficient" per pal·liar els efectes del temporal, però ha evitat fer autocrítica sobre la gestió prèvia a l'arribada de la borrasca. "El govern espanyol ha estat pioner aprovant una declaració d'emergència climàtica i assenyalant-la com una de les cinc prioritats d'aquest mandat", ha argumentat Illa.

Només en la localitat de Pineda de Mar, l'alcalde Xavier Amor, assegura que els danys podrien xifrar-se en més de dos milions d'euros, tenint en compte els desperfectes que el temporal ha ocasionat a les vies del tren i al passeig Marítim. El conseller de Territori admetia en una entrevista a Rac1 que les primeres avaluacions son encara "prematures", i que caldrà continuar calculant els costos fins a arribar a una xifra definitiva. La setmana vinent els dos executius començaran a aprovar les ajudes també a les persones afectades.

Repensar activitats i infraestructures

Calvet també ha apuntat que abans de tornar a construir o remodelar les infraestructures malmeses pel temporal "caldrà plantejar com fer-ho, mantenint l'activitat humana i econòmica" perquè en algun punt poden haver de fer-se "diferents". "Plantegem-nos si podem mantenir l'activitat humana i la riquesa del territori sense que sigui necessari refer aquesta infraestructura", ha assenyalat el conseller. Calvet també ha explicat que els efectes de la borrasca han demostrat que la solució no passa per "murs més gruixuts ni alts".

Sobre la situació al Delta de l'Ebre, que ha quedat arrasat per la tempesta, ha explicat que la Generalitat està estudiant dur a terme una prova pilot per evitar que es repeteixin els efectes de catàstrofes com aquesta. Es tracta d'uns "discos inflables" que se situen al fons de la mar a certa distància de la platja i s'inflen amb aigua quan hi ha un avís per vent, de manera que eviten que les onades impactin contra la línia de la costa.