El temporal 'Gloria' continua afectant quatre línies de Rodalies

El país intenta recuperar a poc a poc la normalitat després dels efectes del temporal Gloria, tot i els problemes de mobilitat que encara es registren en diversos punts de la xarxa ferroviària. Concretament, els desperfectes ocasionats per la borrasca condicionen la circulació a les línies R1, RG1, R2 Nord i R11. Un dels trams més afectats és el que uneix Blanes i Malgrat de Mar, a les línies R1 i R11, i s'estima que estarà inoperatiu entre sis i nou mesos –que és el termini previst pel Govern per reparar el pont que va quedar esfondrat per la llevantada–. En les mateixes línies, tampoc poden circular trens entre Blanes i Maçanet-Massanes perquè hi ha trams amb via desfalcada.

Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Maçanet per donar servei als prop de 4.000 usuaris del tram afectat mentre s'allarguin les tasques de reparació. Fonts d'Adif han explicat a l'ARA que estan "destinant tots els recursos disponibles" a avaluar les destrosses provocades pel temporal en aquestes línies i que, per tant, no poden "valorar amb certesa" quines han sigut les afectacions, tot i que avancen que "són molt importants". El departament de Territori i Sostenibilitat, per la seva banda, ja va xifrar la setmana passada en 5 milions d'euros les obres per refer el pont de la carretera entre Malgrat i Blanes afectat per la borrasca.

Pel que fa a la resta de línies, a l'R11 els trens circulen per una sola via amb limitacions de velocitat entre Maçanet i Caldes de Malavella, cosa que incrementa els temps de viatge en una mitja hora. A la mateixa línia s'ha restringit el servei a un tren per hora i sentit des de Maçanet-Massanes fins a Girona. Per la seva banda, a l'R2 Nord hi ha nombroses restriccions de velocitat entre Granollers i Maçanet, per on circulen un tren per hora i sentit pel risc de caiguda d'arbres i possibles despreniments.

Fonts de Renfe, les mesures s'han pres "per una qüestió de seguretat i d'evitar riscos", a causa dels danys ocasionats pel temporal en diversos punts de la infraestructura. Adif assegura que es tracta de restriccions "temporals" per "garantir la seguretat de l'explotació viària". Aquest dilluns ha quedat restablert el servei de la línia R3 entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà en tot el seu recorregut, després que diversos arbres caiguts i inundacions a la via impedissin arribar fins a Vic durant gairebé tres dies.

Una quinzena de carreteres afectades

A les carreteres ja s’han iniciat els treballs per reparar els danys ocasionats pel ‘Gloria’ arreu del territori. A causa de les obres de reforma, una quinzena de vies presenten problemes de circulació, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), ja sigui perquè estan tallades (11) o perquè restringeixen el pas de vehicles en determinats trams (4). A la demarcació de Barcelona no es permet circular per obres a vies afectades per esllavissades: la B-112, la B-120, la BV-2432, la BV-5103, la N-141D, la BV-5128, la BV-5224, la BV-5301, la C-17z; i tampoc es permet el pas de vehicles a la GI-512 per obres de reparació a causa d’inundacions.

A Girona, està tallada la C-35, per treballs relacionats amb inundacions, la GI-8536, amb esllavissades i la GI-8536 per la reconstrucció d’una calçada esfondrada. A Tarragona el trànsit està tallat a la T-3136, on es repara un tram inundat i a Lleida no es circula per la N-260 afectada per esllavissada.e