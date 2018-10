El temporal deixa dotze morts a Carcassona i torna a Catalunya dijous

Per segona vegada en menys d’una setmana un episodi de pluges fortes ha provocat més d’una desena de víctimes mortals a la zona del Mediterrani. Aquest dilluns els aiguats van descarregar sobretot al departament francès de l’Aude, al voltant de Carcassona, on van morir almenys dotze persones. Segons dades de Météo France, a Trèbes hi van caure 295 l/m 2, unes pluges que equivalen a l’aigua que hi acostuma a caure en quatre mesos. Un total de 244 l/m 2 van descarregar en només sis hores.

Les pluges també van afectar amb força i de manera molt extensa a Catalunya. Les precipitacions més abundants van ser els 207 l/m2 de Viladrau i els 163 caiguts al naixement del Ter, però molts indrets van acumular més de 100 l/m 2. El Ter va sortir de mare en molts punts del Ripollès i d’Osona. Avançada la tarda, Protecció Civil avisava del perill de possible desbordament als trams finals del Ter i el Llobregat, on el cabal va arribar a superar els 500 m3 /s. A Tarragona hi han caigut 290 l/m 2 en una setmana, una quantitat superior als 287 recollits al llarg dels 8 mesos anteriors, de febrer a setembre.

Dilluns i dimarts seran dies d’una relativa treva, temps insegur, variable i mig ennuvolat, però amb ruixats escassos. Els mapes del temps, però, dibuixen amb força fiabilitat una nova situació de pluges fortes de cara a dijous i divendres. En aquest cas les precipitacions arribaran amb vent de gregal, cosa que pot fer que no siguin tan generals com les últimes, però al Pirineu, en moltes comarques de Girona i, sobretot, a les Terres de l’Ebre els aiguats hi podrien acumular altra vegada quantitats de precipitació de més de 50 o fins i tot més de 100 l/m 2. Tot fa pensar en una situació que a més a més provoqui vent de mar i un nou temporal marítim.

Riuades d’aigua i fang

Les intenses riuades d’aigua i fang que van inundar la regió francesa del Llenguadoc van arribar a pujar fins a vuit metres d’alçada en alguns municipis i es van emportar tot el que van trobar. A més de les onze víctimes mortals, les autoritats de la zona parlaven d’almenys una persona més desapareguda i cinc ferits greus. Milers de persones van ser evacuades de casa seva i es van suspendre les classes.

A Catalunya, el Leslie es va deixar notar amb menys força i els efectes del temporal van passar factura sobretot a les carreteres. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va haver d’atendre 17 ferits, sis dels quals van ser hospitalitzats, arran majoritàriament d’accidents de trànsit, segons va precisar la direcció general de Protecció Civil.

El telèfon d’emergències 112 va rebre més de 1.700 trucades relacionades amb el temporal per inundacions de baixos, caigudes d’arbres i obstacles als carrers i carreteres. Els aiguats van obligar a tallar fins a vuit carreteres diferents per inundacions i també les línies R11 i R2 nord de Rodalies entre Sant Celoni i Llinars del Vallès durant unes hores, arran de la caiguda d’un arbre a les vies.

El temporal va deixar dos possibles tornados als Pallaresos (Tarragonès) i a Malgrat de Mar que van fer caure arbres, van doblegar senyals de trànsit i van destrossar una benzinera i malmetre diverses teulades.

Les intenses pluges van produir inundacions en alguns municipis i van deixar abonats sense llum durant hores. Protecció Civil manté activat el pla d’emergències per risc d’inundacions (Inuncat) i demana prudència i evitar acostar-se a les lleres dels rius.

Falsa alarma en la recerca de Mallorca

Un gos de recerca va marcar dilluns al vespre un punt a Son Carrió i l’equip de rescat va creure que potser havia trobat el rastre del cadàver de l’Arthur, el nen desaparegut pels aiguats de Mallorca en què també van morir la seva mare i almenys 11 persones més. Però finalment va ser una falsa alarma: la inspecció a la zona que hi va fer la Guàrdia Civil no va donar cap resultat i la recerca es va aturar cap a les deu de la nit. Es reprendrà aquest dimarts i s’intensificarà a la zona del torrent de les Planes, on hi ha més sediments.