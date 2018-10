Un temporal du la tragèdia al nord-est de Mallorca

Cotxes rebregats com si fossin joguines de cartró a la vora de les carreteres i al fons del mar; cases convertides en munts de fang i runa, i trams de carretera enfonsats i ponts ensorrats dibuixen des de dimarts a la nit el paisatge del nord-est de Mallorca. Un fort temporal va agafar per sorpresa ciutadans i turistes i va deixar un balanç tràgic de deu morts i tres desapareguts després que, aquest dijous, s'hagi confirmat que, a més del nen de cinc anys que equips busquen des de dimarts, també s'ha perdut el rastre d'un matrimoni alemany.

La població més afectada és Sant Llorenç des Cardassar, on en molt poca estona van caure més de 220 litres d’aigua per metre quadrat -que van desbordar els torrents- i on s’han localitzat cinc cossos, dos dels quals al nucli de Son Carrió. A s’Illot es van trobar tres cossos, i a Artà, dos. Una de les víctimes d’Artà és Rafel Gili, exalcalde de la població al qual va substituir en el càrrec el seu fill, tot i que ara tampoc és al capdavant de l’Ajuntament. L’enterrament el van celebrar ahir.

La inundació causada per la pluja torrencial va atrapar un home gran al soterrani de casa seva a Sant Llorenç, on també va morir una parella de turistes britànics que viatjaven en un taxi. A la carretera del mateix poble, segons diversos testimonis, la torrentada va atrapar una farmacèutica de Manacor que viatjava amb els seus dos fills. Va aconseguir treure la nena, de 7 anys, però no va poder deslligar el fill de 5 anys de la cadireta abans que l’aigua s’endugués el vehicle. El cos de la dona el van localitzar a s’Illot, un nucli de costa, on encara es busca el nen. La majoria de les víctimes han aparegut al llit del torrent, que travessa diverses localitats, o bé als voltants.

L’aiguat també va arrossegar diversos cotxes fins al mar en aquesta zona, i no es descarta que dins s’hi puguin trobar més víctimes. “Diversos testimonis ens han dit que en un dels cotxes hi havia gent. Alguns van veure persones colpejant els vidres”, expliquen fonts de la Guàrdia Civil. En un dels vídeos que circulen per les xarxes, i que sembla gravat a s’Illot, es pot veure un cotxe que es dirigeix a gran velocitat cap a la mar. Els que l’enregistren comenten que està ocupat.

Altres testimonis van veure vehicles arrossegats amb els llums encesos. Un veí de s’Illot, Emilio Berja, explica que cap a les onze de la nit va sortir al carrer: “Baixava una quantitat d’aigua impressionant, i molts turistes volien llevar els seus cotxes de devora el torrent, quan de cop arribà una gran quantitat d’aigua i s’endugué, com a mínim, cinc cotxes”. “Dos tenien els llums encesos i crec que podia haver-hi gent”, afegeix.

Des de la costa es veuen fragments d’alguns dels vehicles enfonsats, però el mal temps va fer que ahir el grup especial d’activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil i els membres de Salvament Marítim haguessin de suspendre temporalment la cerca. Les tasques van continuar des de la costa i des de l’aire, amb helicòpter.

Zona catastròfica

El Govern Balear ha reclamat que l’àrea afectada es consideri zona catastròfica, fet que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que es farà avui mateix. Algunes veus dels bombers de Palma, per la seva banda, s’havien queixat que no els havien deixat ajudar en les tasques de rescat, però la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, va respondre ahir que els criteris sobre quins efectius hi participaven són “tècnics”. “És el criteri d’Emergències, que és un bon criteri perquè hi ha hagut els efectius necessaris per fer front a la situació que hi havia”, va declarar la presidenta, que va afegir que sí que s’havia comptat amb els bombers de la capital.

L’aigua es va endur un pont a la carretera entre Artà i la Colònia de Sant Pere. En aquesta última població, els veïns es van organitzar per respondre a l’aiguat. “Esperàrem que l’aigua deixàs de baixar amb tanta força per poder ajudar-nos, ja que hi havia nins i persones grans que necessitaven ajuda”, explica a l’ARA Malén Santandreu, que diu que van organitzar viatges amb totterrenys per dur els veïns entre el poble, Betlem i l’Estanyol.

Durant la nit de la torrentada bona part de les carreteres del Llevant de l’illa van quedar tallades -quatre continuaven clausurades al tancament d’aquesta edició-, es van suspendre les classes a les escoles de la zona i la consellera d’Hisenda del Govern Balear, Catalina Cladera, va demanar als veïns a través d’IB3 que minimitzessin els desplaçaments.

Una trentena de persones van haver de dormir al pavelló esportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor.

Balanç de víctimes i dels recursos mobilitzats per ajudar els afectats per les inundacions

10 morts

Dels deu morts, dos són un matrimoni britànic i una tercera una dona holandesa. Un altre home que encara no s’ha identificat també podria ser estranger. La resta, dues dones i quatre homes, són veïns de la zona o com a mínim tenen nacionalitat espanyola. Continua la cerca d’un nen de cinc anys i d'un matrimoni alemany.

700 efectius

La tragèdia ha mobilitzat uns 700 efectius entre la Unitat Militar d’Emergències (UME) -en total desplegarà 200 persones-, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les locals, els bombers, el SAMU, la Creu Roja, membres de l’Institut Balear de la Natura o la direcció general d’Emergències.

22 treballadors socials

El Govern Balear activarà un equip de 22 treballadors socials que visitaran els afectats casa per casa i elaboraran informes per poder concedir amb la mínima burocràcia possible i com més ràpid millor ajudes econòmiques immediates als afectats. La conselleria d’Hisenda tindrà més pressupost per fer-ho.