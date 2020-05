15.000 temporers desafien el control del covid-19 a Lleida

La recollida de la fruita s’ha estrenat aquest any enmig de l’emergència sanitària i, de fet, a Ponent es tem que l’aglomeració de treballadors i les condicions precàries de molts dels temporers, com ara la falta d’allotjaments, propiciïn un repunt de casos de covid-19 al territori. El risc que es donin contagis entre aquests treballadors, així com entre la població del Baix Segrià, deixaria la regió sanitària de Lleida, on van a treballar cada any 15.000 temporers, més lluny d’avançar en el desconfinament.

De fet, segons fonts de Salut Pública, la por a un focus de covid-19 descontrolat per les condicions d’amuntegament en habitatges, les dificultats per garantir les mesures de seguretat i higiene i l’alta contagiositat del virus, van ser factors que van dur les autoritats sanitàries a mantenir Lleida en l’escenari més restrictiu per prevenció. Fins al moment -avancen les mateixes fonts- la situació és de vigilància però estabilitat. Es va identificar un cas positiu d’un temporer, que es va aïllar, així com tots els contactes. D’altra banda, la conselleria de Salut apunta que “s’està treballant en matèria de prevenció” per evitar qualsevol risc per a la salut, però tal com es fa en la resta de territoris.

“El que ha de quedar clar és que en cap cas es va prioritzar un sector de la demarcació de Lleida sobre un altre per gust, les dades i els criteris per elaborar la proposta de desconfinament es basaven en criteris tècnics, socioeconòmics i epidemiològics”, apunten fonts coneixedores de la proposta.

Salut no ha fet públics aquests condicionants socioeconòmics, i en la roda de premsa de l’anunci del pla únicament va fonamentar la decisió en criteris quantitatius, com ara la taxa de contagis. Segons ha pogut saber l’ARA, les dades marc de Lleida evidenciaven un repunt en els casos nous (més de 200 en una setmana), però l’arribada dels temporers -molts d’ells sense lloc on allotjar-se- també hi va influir.

Calma tensa als municipis

Un dels municipis més a l’aguait és Aitona. Durant els últims deu dies la població ha crescut més d’un 50%, ja que han arribat molts dels temporers que han de treballar en la campanya de la fruita d’enguany. Han passat de 2.500 veïns a gairebé 4.000, i la xifra, quan arribi l’època de més feina a l’estiu, podria gairebé arribar-se a “triplicar”, segons explica l’alcaldessa, Rosa Pujol. Per això des del consistori lleidatà es reclamen ajudes per poder fer front a les despeses que han hagut d’assumir per complir el protocol que s’ha establert per als treballadors del camp. Seguint les pautes fixades per fer front a la pandèmia i per poder donar resposta a l’augment poblacional, a Aitona han muntat un espai amb 50 llits -aprofitant el poliesportiu i cases prefabricades- per aïllar els possibles contactes dels temporers que puguin estar contagiats o els casos positius lleus que no requereixin hospitalització.

Però la d’Aitona és una situació que es repeteix en la majoria dels pobles de la zona del Baix Segrià, des d’Alcarràs fins a Serós passant per la Granja d’Escarp. “Ho tenim controlat, però estem preocupats per si surt un positiu, que encara no en tenim, i per això necessitem amb celeritat PCR”, diu Pujol, que assegura que, tot i que hi ha grans concentracions de temporers quan s’acaba la jornada i tornen del camp, “van guardant les distàncies”. No hi ha assentaments, tots viuen en albergs o cases llogades, tot i que enguany hi ha una trentena de treballadors sense papers, un fet que no havia passat els últims anys, cosa que els impedirà treballar.

A Serós també s’ha passat de 1.900 a 3.000 veïns, i han arribat temporers “sense documentació ni feina ni possibilitat que tinguin feina en els pròxims mesos”, explica l’alcalde, Josep Antoni Romia. “Ho tenim tot preparat, els pagesos estan conscienciats, però nosaltres no podem atendre tots els que estan rodant pel poble, sense habitatge, que dormen en un porxo o en una plaça, que sopen al mig del carrer”, diu l’alcalde, que demana una resposta de la subdelegació del govern a Lleida per garantir les mesures que requereix el confinament.