Protecció Civil alerta d'un episodi de neu "sever" i tot el territori a partir de dimarts al vespre

Protecció Civil alerta que a partir de dimarts al vespre i fins dimecres es preveu una nevada generalitzada a tot el territori i que afectarà "la mobilitat, el conjunt de l'activitat ciutadana i econòmica i dels transports". El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha advertit que s'espera un episodi "sever", si bé deixarà diferents gruixos de neu segons la zona.

Delort ja ha recomanat que, en els casos que sigui possible, s'endarrereixin els trajectes fins que acabi l'episodi de neu, si bé encara no es pot concretar si s'hauran de tancar els centres docents. Abans d'aquest episodi, s'espera que nevi aquest dilluns a la tarda a les comarques centrals i que el front es vagi desplaçant cap al sud i ponent, fins dimarts al matí.

Cota de neu per sota dels 200 metres

Per tot plegat, Protecció Civil ha activat aquest dilluns al migdia l'alerta del pla Neucat davant l'episodi de nevades que s'inicia aquest migdia i que es podria allargar fins al dimecres a la tarda per tot el territori. La cota de neu se situarà en els 200 metres i podria baixar fins al nivell del mar.



Segons ha indicat Protecció Civil, 250 màquines llevaneu amb diverses tones de sal estan repartides arreu del país a punt per actuar. De fet, des de la passada nit s'està repartint sal a diverses vies del país. El Servei Català de Trànsit demana als conductors que extremin les precaucions davant la previsió de nevades.



Autopistas, del grup Abertis, ha activat un dispositiu de seguretat vial a les autopistes AP-7 entre la Jonquera i Tarragona; la C-32 de Castelldefels al Vendrell i entre Montgat i Blanes; la C-33 de Barcelona a Montmeló, i l'AP-2 de Saragossa a la demarcació de Tarragona per la possibilitat de precipitacions amb cotes de neu a nivell del mar i amb probabilitat d’acumulació de neu a la calçada.



Amb l’operatiu s’han activat les 20 bases de vialitat hivernal de les quatre autopistes i es compta amb un equip de més de 270 professionals i 31 màquines llevaneu, que ja estan realitzant tractaments preventius a la calçada.