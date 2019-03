El temps per obtenir l'estatus de refugiat pot allargar-se fins a tres anys

El temps per obtenir l'estatus de refugiat a Espanya pot allargar-se fins a tres anys, segons constata un estudi del Centre d'Assumptes Internacionals de Barcelona (Cidob), que analitza els reptes i límits del sistema d'asil espanyol dins la Unió Europea (UE). El treball ha constatat que, malgrat que l'Estat compta amb un marc legal de protecció internacional "inclusiu i personalitzat", que el situa en "la primera línia europea d'acollida", les lleis "no s'apliquen" perquè el sistema està "infradotat, desfasat i desproveït de recursos".

L'informe, que forma part d'un projecte d'avaluació de la UE que analitza 14 països europeus, denuncia la dilació en els tràmits administratius per obtenir l'estatus de refugiat. Per tenir una primera entrevista la persona interessada pot arribar a esperar fins a set mesos i la fase d'instrucció s'estén més enllà dels sis mesos previstos per la llei. Mentre esperen la resolució de la sol·licitud, les persones no tenen dret als serveis que preveu el sistema d'acollida i poden ser expulsades o retornades als seus països en qualsevol moment.

Els autors de l'estudi, Elena Sánchez-Montijano i Francesco Pasetti, creuen que el problema és "estructural", critiquen la falta de personal format i de recursos en el sistema d'asil i observen que està dissenyat per a un perfil "molt concret" de persones. Passetti ha explicat que "per rebre l'estatus de refugiat has de demostrar que les teves condicions socioeconòmiques són molt baixes, però hi ha immigrants que potser viuen aquí des de fa temps i queden fora del sistema".

L'estudi, que forma part del projecte Mecanisme d'Avaluació de la Integració Nacional (NIEM), finançat per la Comissió Europea, recomana una recollida de dades integral sobre el sistema d'asil i un canvi en el marc normatiu que permeti més eficàcia i flexibilitat. També millorar la cooperació entre l'administració central, que considera que "ignora les autonomies i els municipis".