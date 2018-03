Tensió per la gestió de l'aigua del canal del Llobregat

Els pagesos de la dreta del Llobregat se senten exclosos de la gestió d'un recurs essencial per al futur del delta i els seus conreus: l'aigua. Consideren que la Comunitat d'Usuaris de la Vall Baixa i del Delta de Llobregat (CUADLL), on empreses com Aigües de Barcelona o Damm tenen un pes important, els "margina" injustament de les decisions que afecten els aqüífers (aigües subterrànies) i han recorregut a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè intervingui.

Les tensions entre la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat i el CUADLL han escalat des que aquests últims han canviat els estatuts tancant la porta a que els usuaris d'aigües superficials -és a dir els regants- en puguin formar part. Si s'hi incorporessin, serien automàticament el segon col·lectiu amb més vots per darrere d'Aigües de Barcelona, que és qui té més pes. A la CUADLL també hi ha una petita representació de regants (representen un escàs 3%) però hi són només aquells que tenen pous propis que funcionen com a reserves.

Els pagesos critiquen el CUADLL per la maniobra d'excloure'ls i han impugnat el canvi dels estatuts davant de l'ACA, que ara haurà de resoldre. "Segueixen els seus propis interessos i així, en un cas de sequera extraordinària, diran que qui vulgui aigua, val tant", ha lamentat el president de la Comunitat de Regants, Joan Estruch, aquest dimecres. Ha afegit que incorporant els regants a l'organisme que gestiona les aigües subterrànies tothom tindria aigua en cas d'una situació extrema però "sense necessitat de passar per finestreta".

La gestió de l'aigua ha de ser "unificada" i no té sentit traçar una frontera entre el que és aigua del canal (la de la superfície que utilitzen els regants) i la subterrània que s'acumula als aqüífers (que és la que gestiona la comunitat d'usuaris de la CUADLL), ha defensat el secretari de la Comunitat de Regants, Jordi Codina. Per defensar aquest argument defensa que l'ACA ha sol·licitat els regants aigua del canal per poder injectar-la a un aqüífer i evitar els riscos de salinització (entrada de massa aigua marina).

Fonts de l'ACA han reconegut que s'està duent a terme un projecte per analitzar "la solució més viable i efectiva per alimentar l'aqüífer". Una d'aquestes solucions, reconeixen, passa per recórrer a part de l'aigua del canal que abasteix els regants. Els agricultors defensen que això evidencia que a l'hora de preservar les reserves d'aigua subterrànies i la seva qualitat "difícilment es pot prescindir de l'aigua en superfície", per la qual cosa reclama que l'ACA impugni el canvi d'estatuts de la comunitat d'usuaris del Delta de Llobregat i s'estudiï la incorporació dels regants a la comunitat. L'ARA ha intentat, sense èxit, parlar amb algun portaveu dels qui formen part de la CUADLL.