Un terç dels infants d'entre 10 i 12 anys no estan satisfets amb el seu cos

Més temps lliure. És el clam de la majoria de nens de Barcelona d'entre 10 i 12 anys, molts d'ells amb una intensa agenda d'activitats extraescolars. Tres de cada deu, a més, no estan contents amb el seu aspecte físic i la meitat clamen tenir més autonomia. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns -i ja sense la regidora socialista d'Infància, Carmen Andrés- els resultats d'una enquesta que, per primera vagada, ha consultat directament els infants. En concret, prop de 4.000 nens i nenes de mig centenar de centres escolars de la ciutat, que representen el 15% del total d'infants escolaritzats. L'enquesta mostra que un 53% dels nens no estan satisfets amb el seu temps lliure. I els responsables de l'estudi, que ara n'estan fent un del retorn a les escoles, asseguren que un dels comentaris que més els repeteixen els més petits és que voldrien passar més temps amb els seus pares.

Un 27% dels enquestats asseguren que no estan contents amb el seu cos, mentre que la valoració de les coses materials que tenen és molt més positiva: el 83% n'estan molt satisfets. A més, un 79% també estan contents de la casa on viuen. La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, s'ha preguntat, en aquest sentit, quina imatge projectem en els més petits perquè un percentatge tan elevat es declari no satisfet amb el seu aspecte, mentre que, en canvi, són molt més optimistes en el terreny dels béns materials.

Un 8%, poc satisfets amb la seva vida

En termes generals, el 69% dels enquestats es declaren molt satisfets amb la seva vida, però el 31% restant diuen que no ho estan prou. I, d'aquests, un 8% diuen que estan poc o gens satisfets en aquest sentit. Els responsables de l'enquesta asseguren que s'ha de tenir en compte el "biaix de l'optimisme vital", és a dir, el fenomen segons el qual els infants tendeixen a respondre més positivament que els adults a les mateixes preguntes. Però els resultats no són homogenis per al conjunt de la ciutat.

Hi ha diferències de fins a 11 punts entre infants escolaritzats a Ciutat Vella (35%) i a Sarrià-Sant Gervasi (24%) pel que fa al nombre d'enquestats que diuen que no estan del tot satisfets amb la seva vida. La diferència entre els infants que viuen en barris de renda baixa i els que viuen en barris de renda alta davant d'aquesta mateixa pregunta és de 6 punts (el 33% no estan satisfets als barris més vulnerables i el 27% no ho estan en els més benestants).

D'altra banda, tres de cada deu enquestats no estan contents amb el barri on viuen o amb els seus companys de classe. El 42%, en canvi, no ho estan amb la seva vida d'estudiant.

L'enquesta l'ha impulsat el consistori i la realitzat l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) amb la col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona i de l'Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Ara es farà el retorn dels resultats a les aules perquè els nens els interpretin i facin propostes d'actuació. Està previst que a finals de curs es publiqui un nou informe amb resultats i propostes.