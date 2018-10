Tercer dia després de la riuada: continua la recerca del menor desaparegut

Tercer dia després de la torrentada, un divendres festiu que propicia que molts veïns de Mallorca es desplacin fins a Sant Llorenç i a altres zones afectades per ajudar amb les tasques de neteja. L'operatiu d'emergència se centra especialment a trobar el nen de cinc anys que consta com a desaparegut encara. L' onada de solidaritat no s'atura sinó que creix. Mentre que a les carreteres que duen al municipi la gent no para d'arribar, també ho han fet, des de primera hora, els autobusos habilitats per molts ajuntaments, com Porreres i Santa Maria.

L'Ajuntament de Sant Llorenç distribueix la gent des d'un improvisat centre de recepció de voluntariat civil. Amb tot, la Policia Local adverteix els que arriben que si els veïns els requereixen a un altre lloc, també hi poden anar. "Hi participem gairebé totes les agrupacions de Protecció Civil de Mallorca, que col·laborem en l'organització. Quan arriba la gent s'inscriu i els assignen el lloc on han d'anar. És al·lucinant aquesta allau de gent", declara Gabriel Modino, de Protecció Civil de Lloret.

El servei d'emergències 112 anuncia que per divendres ja hi ha gent de sobres i posa a disposició dels interessats el telèfon 012 per als que es vulguin sumar a les tasques de neteja durant el cap de setmana.

Durant la nit 150 efectius han treballat intensament en la recerca del menor desaparegut. Ara se n'hi sumaran centenars més. Cal recordar que aquest dijous es va trobar la motxilla de l'Arnau al torrent de ses Planes, a la zona pròxima al poliesportiu, on hi ha els especialistes militars i el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques ( GEAS ) de la Guàrdia Civil. D'altra banda, a Son Carrió hi treballen els bussos de la Guàrdia Civil i la Unitat Militar d'Emergències (UME), com també agents de diversos cossos.

De moment, el balanç de les víctimes mortals és de dotze: 7 homes i 5 dones. Sis són estrangers (un matrimoni britànic, una dona holandesa, un matrimoni i un home alemanys), i la resta, mallorquins. Quatre han sigut localitzades a Artà, tres a s'Illot, dues a Son Carrió i tres a Sant Llorenç.