Les terrasses dels bars de Barcelona baixen a la calçada

Les taules i cadires dels bars i restaurants ocupen com mai abans els carrers i les places de la ciutat de Barcelona. El pols que tenen des de fa anys el Gremi de Restauració, que sempre ha reclamat el màxim d'espai per a les terrasses, i l'Ajuntament, que ha de fer equilibris per garantir que el sector privat no es mengi l'espai públic, també s'ha vist alterat pel coronavirus, i la pugna continua. El govern d'Ada Colau, per ajudar el sector a recuperar-se de la caiguda d'ingressos durant el confinament, va pactar el mes passat amb el Gremi una flexibilització per autoritzar noves terrasses, així com una rebaixa del 75% de la taxa municipal. L'allau de peticions del sector no es va fer esperar i ha ofegat els serveis municipals, que han de decidir si permeten o no els nous vetlladors. Segons el Gremi, ja hi ha unes 4.000 peticions, tot i que l'Ajuntament en preveia un màxim de 3.800. Fonts de l'Ajuntament asseguren que hi ha un equip de 70 professionals treballant per agilitzar els tràmits, però el Gremi lamenta que "entre un 30% i un 40% dels restauradors no sabran si se'ls ha concedit o no l’ampliació fins passat l’estiu".

Per intentar que les ampliacions no es quedin més espai públic, el govern de Colau ja va avisar que prioritzaria les peticions de noves terrasses que, en lloc de fer-ho a la vorera, se situessin a la calçada, és a dir, traient espai als cotxes i no als vianants. Alguns locals ja fa dies que han estrenat aquest sistema, en diferents carrers com Amigó, Nicaragua o Consolat de Mar. També n'hi ha al carrer Mata, al Poble-sec, on l'hamburgueseria La Porca ocupa l'espai que abans tenien per estacionar tres cotxes. "No em vull ni imaginar com estaríem ara si no fos per la terrassa", explica Rubén León, uns dels socis del local. El seu negoci va tramitar la petició de seguida i va demanar ocupar l'espai de la calçada perquè la vorera és massa petita. En poc temps, l'Ajuntament va posar uns senyals per advertir els vehicles que allà ja no s'hi podia aparcar i va instal·lar unes pilones per protegir l'espai. Un veí els va recriminar que li haguessin tret l'espai per deixar el cotxe, però, segons León, la resposta del veïnat ha sigut molt bona. "Hi ha clients que ara venen més que abans perquè a la terrassa hi toca l'ombra dels arbres i s'hi està molt bé", assegura. A més de tenir més espai per als clients, també els serveix de reclam.

Gràcies a la terrassa, només ingressen un 20% menys del que ingressaven abans. La Porca va haver de fer un ERTO quan va començar la pandèmia, però a poc a poc estan recuperant tots els treballadors. L'altra gran sort que han tingut, segons destaca León, és que el propietari del local on estan de lloguer els ha condonat totes les mensualitats del confinament i, a partir d'ara, pagaran en funció del que facturin.

Totes aquestes mesures excepcionals s'allargaran fins al 31 de desembre i després es decidirà si s'allarguen encara més.