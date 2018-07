Terratrèmol de magnitud 2,5 entre l'Alt Urgell i el Solsonès que no causa danys ni ferits

Un terratrèmol de magnitud 2,5 a l'escala de Richter s'ha deixat sentir aquest dissabte al matí en diversos punts de les comarques de l'Alt Urgell i el Solsonès, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït cap a tres quarts de deu del matí, i l'epicentre s'ha situat entre els municipis d'Odèn i Fígols i Alinyà. No hi ha constància de danys materials i el telèfon d'emergències 112 no ha rebut cap trucada per aquest incident.