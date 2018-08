Un terratrèmol de magnitud 4,2 es percep en diverses poblacions d'Alacant

L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha registrat a les 16.40 h d'aquest dilluns un terratrèmol de magnitud 4,2 en l'escala de Richter amb epicentre al nord-oest d'Albatera, al sud de la província d'Alacant, i s'ha percebut en diverses poblacions. Segons la pàgina web de l'IGN, el moviment sísmic ha tingut lloc a una profunditat d'onze quilòmetres i s'ha sentit, a més d'Albatera, a Elx, Crevillent, Alacant capital, Almoradí i Elda, entre altres municipis alacantins, així com a Iecla i Molina de Segura, a Múrcia.

Fonts de la Policia Local d'Albatera han indicat que no han rebut trucades d'emergència i que no s'han produït desperfectes en aquesta localitat. Des d'Emergències de la Generalitat Valenciana han informat que no s'han registrat danys personals ni materials pel terratrèmol. El sisme també s'ha deixat sentir a les poblacions alacantines de Sant Isidre, Catral, Callosa de Segura i Almoradí, entre altres municipis de la comarca del Baix Segura, limítrofa amb Múrcia. Diversos residents de la zona de la platja de Sant Joan, a Alacant, s'han alarmat en percebre el terratrèmol.

Des del Consorci Provincial de Bombers han informat que tampoc tenen constància d'incidències a causa del sisme. Fonts municipals han comentat que el terratrèmol ha sobresaltat habitants del Baix Segura, que han vist com trontollaven les copes i altres objectes de casa seva.