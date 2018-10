El terrorista ferit a Alcanar diu que va col·laborar amb la cèl·lula perquè l'amenaçaven a ell i la seva família

El terrorista ferit a l'explosió de la casa d'Alcanar, Mohamed Houli Chemlal, ha declarat aquest dijous a l'Audiència Nacional que no sabia res dels plans de la cèl·lula terrorista de Ripoll ni dels atemptats de Barcelona i Cambrils però que va col·laborar-hi "per por" perquè l'amenaçaven a ell i a la seva família. El terrorista ha llegit una carta que ell mateix ha escrit però quan l'advocat de l'acusació popular li ha preguntat qui l'amenaçava s'ha negat a respondre. A més, ha insistit que ha col·laborat des del primer moment amb la justícia i que ell no sabia gairebé res del que estaven planejant -tot i que l'any passat va declarar que els terroristes planejaven "ensorrar" la Sagrada Família i que creia que el drogaven perquè perdés la por.

Els tres terroristes empresonats pels atemptats han comparegut per videoconferència davant del jutge Fernando Andreu, que els ha comunicat formalment que els ha processat. L'Audiència proposa jutjar Houli Chemlal i Driss Oukabir per integració a organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i un delicte d'estralls en grau de temptativa. El tercer empresonat, Said Ben Iazza –que no ha declarat- està processat per col·laboració amb organització terrorista.

Al seu torn, Driss Oukabir ha mostrat un total rebuig amb els atemptats i ha assegurat que ell només està detingut per la relació del seu germà petit -abatut a Cambrils- amb els atacs. A més, ha denunciat cops per part de la policia i ha al·legat que era drogoaddicte.