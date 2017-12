Els terroristes de la Rambla, en un vídeo: "Espanyols, patireu"

Quatre dels terroristes que van actuar el 17 d'agost a Barcelona i Cambrils apareixen en un vídeo enregistrat dies abans de l'atac, el contingut del qual ha difós ara la revista 'Interviu'. Un d'ells, Mohamed Hychami, un dels joves abatuts a Cambrils, apareix dins de la casa d'Alcanar on preparaven l'explosiu i es dirigeix a la càmera per pronunciar frases -en àrab- com: "Espanyols, patireu". Els quatre terroristes que apareixen a les imatges tenen a les seves mans l'explosiu que estaven fabricant i que pretenien fer servir per a l'atac abans que l'explosió de la casa els portés a canviar de plans.

La gravació, que està sota secret de sumari, dura gairebé una hora i mostra també imatges de la Torre Eiffel, a París, enregistrades pels terroristes. Segons detalla 'Interviu', quan el govern francès va rebre aquestes imatges, al setembre, va decidir aixecar un mur de metacrilat per blindar el monument.

El jutge Fernando Andreu ha ordenat mantenir en secret la gravació, que va formar part d'una peça separada de les investigacions dels atemptats. "El vídeo és un 'making of' de la preparació dels explosius i també un recull dels últims dies dels terroristes", explica a la revista una de les poques persones que l'ha pogut veure. També s'assegura que en aquest enregistrament no es parla de cap objectiu concret, tot i que hi apareixen imatges de París, que els joves van enregistrar en el viatge que van fer a la capital francesa els dies 11 i 12 d'agost, poc abans de l'atemptat.

Els Mossos van localitzar el vídeo a la casa d'Alcanar on s'havien instal·lat els terroristes per preparar l'atemptat.