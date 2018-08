Els terroristes es van plantejar atemptar contra mesquites xiïtes

Entre els possibles objectius per atacar que es van plantejar els terroristes dels atemptats del 17-A hi ha mesquites xiïtes. Segons un informe de la comissaria general d’informació dels Mossos d’Esquadra al qual ha tingut accés aquest diari, els terroristes van fer cerques a internet per trobar mesquites xiïtes a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Madrid. “La recerca d’aquests objectius és perfectament plausible”, diu l’informe, que recorda que l’Estat Islàmic s’ha caracteritzat des de l’inici “per assenyalar com a objectiu prioritari de les seves accions tots els corrents i sectes existents dins l’islam diferents del sunnisme wahabita”.

Els Mossos van trobar un mòbil ZTE entre la runa del xalet d’Alcanar que va explotar en un accident mentre preparaven explosius el dia abans dels atacs del 17 d’agost. La SIM del telèfon estava registrada amb un nom fals, però els policies sostenen que era de Mohamed Hichamy, mort en l’atemptat de Cambrils. D’aquest telèfon els policies n’han tret “informació i indicis clars sobre el procés de selecció del mètode i els objectius” dels atacs, segons expliquen a l’informe que analitza amb tot detall les cerques a internet que es van fer amb l’aparell. No només el van fer servir per buscar informació sobre possibles objectius, sinó també sobre la manera de preparar bombes i fins i tot sobre líders i doctrines jihadistes.

L’informe documenta que entre el 20 i el 30 de juliol des del telèfon es van cercar diverses vegades termes com “mesquita xiïta Barcelona”, “mesquita xiïta Madrid” i “mesquita xiïta Hospitalet de Llobregat”. Al barri de la Ribera de Barcelona hi ha un conegut oratori d’aquesta variant islàmica que hauria pogut ser un dels objectius dels terroristes. Amb el mòbil també van consultar la web de la Fundació Alulbeyt, una organització xiïta de Madrid.

Contra els altres musulmans

El document policial recorda la gran escissió per la qual Abu Mussab al-Zarqawi “es va independitzar d’Al-Qaida”. Diu que, a part de divergir sobre quins mètodes havien de fer servir, el trencament “té com a origen la definició de quins havien de ser els objectius prioritaris de la lluita jihadista”. “Mentre per a Al-Qaida l’enemic sempre havia sigut Occident”, continua l’informe, per a l’organització d’Al-Zarqawi -embrió de l’Estat Islàmic-“tenien preferència aquells musulmans que s’havien desviat de la via correcta”.

Els terroristes van estudiar molts altres possibles objectius per fer esclatar les bombes de triperòxid d’acetona que preparaven a Alcanar. I en destaca un de molt concret: la Sagrada Família. L’informe diu que el 8 d’agost, nou dies abans dels atacs, des del telèfon es va buscar “Sagrada Família 2017” 43 vegades en tan sols 25 minuts; i “Sagrada Família metro station ” 38 vegades en dotze minuts. També van investigar com s’havia fet el monument. Aquesta recerca, i el fet que preparessin uns cent quilos d’explosiu, fa pensar als policies que els terroristes pretenien col·locar les bombes “en punts crítics de l’estructura, amb l’objectiu de demolir-la o com a mínim de causar-li els màxims danys estructurals possibles”. El document policial recorda que Mohamed Houli, que va sobreviure a l’explosió d’Alcanar, va admetre que el temple dissenyat per Antoni Gaudí era un dels possibles objectius.

Entre altres objectius que es van plantejar hi ha locals d’oci de Lloret de Mar -on els va cridar l’atenció la discoteca Colossos- i de Sitges, on es volien centrar en els locals freqüentats per homosexuals. També van buscar informació sobre les sales Bagdad, Pacha i Razzmatazz de Barcelona, el Montilivi de Girona i festivals de música del País Valencià. Els Mossos també veuen com a “objectiu molt probable” el Camp Nou -i concretament el partit del Barça contra el Betis-, per les cerques que van fer.