Alguns testimonis posen en dubte que el crim de Vilanova fos premeditat

Gairebé dos mesos després de la mort d’una menor a Vilanova i la Geltrú, els diferents testimonis que han passat a declarar davant de la jutge que investiga el cas no han aportat cap element que corrobori que es va tractar d’un crim premeditat, segons fonts pròximes a la causa. La Laia va sortir de casa dels avis poc després de tres quarts de set de la tarda del 4 de juny. El pare l’esperava al costat del portal, però ella no el va creuar mai. La van trobar morta al pis d’un veí, que fa poques setmanes va confessar haver-la matat, tot i que va assegurar que l’havia confós amb un lladre que havia entrat a casa, perquè s’havia deixat la porta oberta.

El pare i els avis de la nena han confirmat durant les seves declaracions com a testimonis als jutjats, a les quals ha tingut accés l’ARA, que a la tarda no seguien mai la mateixa rutina, la qual cosa fa difícil que l’acusat -que es troba en presó provisional des que va ser detingut- pogués saber amb exactitud els moviments de la menor.

El pare va admetre que aquell dia havia sigut “una qüestió de l’atzar” que hagués anat a recollir la nena a aquella hora, perquè altres vegades hi anava més tard. L’avi va confirmar que no hi havia “una rutina” establerta. El que sí que van fer, com feien els altres dies, va ser comprovar que la nena baixés al portal. L’avi la va acomiadar a la porta de casa i l’àvia va sortir al cap d’un o dos minuts al balcó per comprovar si la veia al carrer. Però aquesta vegada no va ser així. La trucada del pare, instants després, confirmava que la nena tampoc era amb ell.

Tant el pare com els avis també van descartar durant les seves declaracions que la nena s’hagués pogut amagar al pis de l’autor confés del crim si la porta hagués estat oberta. “No era habitual que s’amagués”, va dir el pare. “Mai s’escapava ni marxava amb estranys”, va afegir la mare de la nena.

Una de les claus per esbrinar si l’acusat podria haver vigilat la nena són les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat dels locals on l’home hauria passat la tarda -segons la seva versió, sota els efectes de les drogues-, especialment les que puguin detectar el detingut al frankfurt pròxim al bloc on vivien tant ell com els avis de la nena. Els investigadors sospiten que quan l’avi i la menor tornaven de l’escola van passar per davant d’aquest establiment en un moment en què l’acusat podria haver sigut dins del local.