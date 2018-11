Un titella gegant serà el protagonista del Nadal a Barcelona

El Senyor Hivern, un titella gegant i amb una llarga barba blanca, serà el protagonista de les festes de Nadal a Barcelona. Aquest personatge tindrà el 'Gran llibre de les coses petites' com a fil conductor i acompanyarà els ciutadans en les diferents celebracions. Ho farà ja a partir de demà en l'acte oficial per encendre els llums, i acabarà el seu recorregut amb la Cavalcada de Reis. Estarà present, també, a les activitats que l'Ajuntament organitza a la plaça Catalunya des que el govern d'Ada Colau va posar punt final a la pista de gel. L'altre focus d'interès de la vida nadalenca a Barcelona serà a la plaça de Sant Jaume, on el pessebre, que és un element que acostuma a generar polèmica, girarà al voltant de reunions familiars i bons desitjos nadalencs, amb 12 personatges tradicionals personificats en cada cadira al voltant d'una gran taula. És un una creació de Sebastià Brosa i s'inaugurarà aquest divendres. A banda, hi haurà un altre pessebre que serà del tot tradicional i que estarà exposat al Museu Frederic Marès. L'han fet membres de l'Associació de Pessebristes de Barcelona i escenificarà una passejada pels boscos del Pedraforca amb figures de fusta fetes a mà.



El titella gegant, que és la gran novetat del Nadal 2018, s'instal·larà a la plaça Catalunya, que es convertirà en la Ciutat dels Somriures del 21 de desembre al 4 de gener. Aquí, el Senyor Hivern, com en un particular taller de Gepetto, prendrà vida a determinades hores en un espectacle de la companyia Efímer. El titella barbut també serà el protagonista, ja aquest dijous, de l'acte d'encesa dels llums de Nadal, que es farà a la confluència dels carrers Guipúscoa i Julián Besteiro i que comptarà amb el Mag Lari. El xou servirà per encendre els 100 quilòmetres de llums nadalencs de què disposarà la ciutat. L'Ajuntament hi ha destinat un pressupost d'1,1 milions d'euros –que se sumen a l'aportació dels comerços, que reben subvencions del consistori de fins al 50%.

El regidor de Comerç, Agustí Colom, ha detallat que l'Ajuntament ha contribuït amb 860.000 euros a l'enllumenat dels carrers il·luminats per associacions de comerciants, i que els altres 240.000 euros han sigut per il·luminar els carrers centrals que finança el consistori –com part d'Aragó i Gran Via– i barris inclosos al Pla de Barris.

Al conjunt de la ciutat hi haurà més de mil activitats, com 'Un comerç de conte', amb una furgoneta en què es projectaran contes nadalencs; jocs al carrer de gran format; espectacles i col·laboracions amb el comerç de proximitat, que obsequiarà els seus clients amb el 'Petit llibre de les grans coses'.