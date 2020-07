Els comuns guanyarien les eleccions a Barcelona però Maragall rep millor nota que Colau

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va sortir malparada de l'última edició del baròmetre municipal –una enquesta semestral feta amb 805 entrevistes–, arriba a l'estiu amb un balanç agredolç: d'una banda, el baròmetre mostra que el seu partit guanyaria les eleccions si se celebressin ara a diferència del que passava al desembre, quan ERC revalidava victòria –sempre, en intenció directa de vot–, però, de l'altra, els barcelonins li mantenen el suspens que ja li van donar en l'última edició i veu com el líder republicà, Ernest Maragall, s'erigeix com l'únic que aprova, amb un 5,4. Colau, això sí, aconsegueix millorar la nota de l'última edició, un 4,7, i se situa ara, amb un 4,9, a les portes de l'aprovat i amb la mateixa nota que el seu primer tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni. Tot i això, a ulls del govern municipal, la nota obtinguda per l'alcaldessa es podria considerar d'aprovat, venint d'una nota més baixa i a una sola dècima del 5.

Tant ERC (13,1 d'intenció de vot) com Barcelona en Comú (13,9), però, perden suports en relació a l'última enquesta. Sobretot, la formació de l'alcaldessa, que, malgrat situar-se ara en primer lloc, baixa un punt i mig. Puja, en canvi, el seu soci de govern, el PSC, que veu premiada la seva gestió: guanya 0,4 punts i se situa com a tercera força. Baixen Junts per Catalunya (4,2) Ciutadans (1,1), PP (0,6) i també la formació de Manuel Valls, que obté un baixíssim 0,1 en intenció de vot. La CUP obté un 3,1 en intenció de vot. I creix l'abstenció i el volum de gent que encara no té gens clar a qui votarà d'aquí tres anys.

El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha posat en valor que els comuns guanyarien ara les eleccions i que milloren en intenció de vot en relació a les ultimes municipals. Des d'ERC ja han celebrat que Maragall sigui el polític més ben valorat i han lamentat que empitjori la valoració de la ciutat i que la seguretat encara es consideri el problema més greu. Per això, ja han demanat al tinent d'alcalde Albert Batlle quin serà el pla per a aquest estiu.

Guilarte, la més desconeguda

La puntuació més baixa del baròmetre, un 3, és per a l'ex primer ministre francès, Manuel Valls. I la cap de files de Ciutadans, Luz Guilarte, és la més desconeguda, ho és per al 93% i obté un 3,8 de nota. La líder de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, amb un 4,7, és la quarta més ben valorada. I el cap de files del PP, Josep Bou, rep un 3,2.

Pel que fa al futur de la ciutat, puja lleugerament el percentatge de barcelonins que creuen que empitjorarà (30,3%), mentre que, malgrat la crisi, el 57,1% confien que la situació anirà a millor ara.