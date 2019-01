Les dones tornen a omplir les places: "Ni un pas enrere"

Lluny de fer un pas enrere, la causa feminista ha tornat a demostrar la seva força amb concentracions a les places de municipis de tot l'Estat. La convocatòria volia fer evident que el feminisme està en contra de l'acord per al nou govern a Andalusia entre el PP, Ciutadans i Vox, però la protesta s'ha estès per tot l'Estat. Còrdova, Màlaga, Sevilla, Cadis..., però també Madrid, Valladolid, Ponferrada i Palma, i Badalona i Barcelona, entre altres ciutats catalanes. La convocatòria era a les set de la tarda davant de cada ajuntament.

Amb l'etiqueta #NiUnPasoAtrasEnIgualdad, Twitter s'ha omplert d'imatges de diferents ciutats de tot l'Estat responent a la crida, que s'ha convertit en el tema del qual s'ha parlat més a la xarxa. La convocatòria s'ha fet avui coincidint amb la primera sessió del debat d'investidura del candidat popular a presidir la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. El líder popular es convertirà en president d'aquesta comunitat gràcies a l'acord amb Ciutadans i Vox. El partit d'extrema dreta va posar com a condició per tancar l'acord que no es donessin més ajudes a les víctimes de violència de gènere. Tot i que l'acord final no esmenta res d'aquesta condició, des de les files dels populars ja ha començat a canviar el discurs de gènere i alguns líders del partit ja posen en dubte fins i tot que les denúncies de les dones maltractades siguin certes.