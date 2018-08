Desmantellen el viver il·legal de tortugues més gran d'Europa a Mallorca

Mallorca i Barcelona han sigut les seus operatives d'una de les xarxes de tràfic il·legal d'espècies de tortugues amenaçades més grans, que ha sigut desmantellada per la Guàrdia Civil. Els agents que han dirigit l'operació 'Coahuila', que rep el nom de la primera espècie de tortuga que es va trobar durant la investigació, han desarticulat el viver il·legal de tortugues més gran d'Europa en una finca del municipi mallorquí de Llucmajor. A dins hi van trobar piscines i dipòsits amb espècies protegides en molt mal estat de manteniment. La xarxa comptava amb la col·laboració d'una botiga de fauna exòtica de Barcelona que serviria, segons la Guàrdia Civil, per "blanquejar" els exemplars que es produïen a Mallorca a nivell industrial.

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil ha donat per desarticulada l'organització internacional, que actuava entre Barcelona i Mallorca, amb la detenció de tres persones que estan acusades de delictes contra la flora i la fauna silvestre, contraban d'espècies protegides i blanqueig de capitals. Dues serien les responsables del viver i la tercera seria la que es dedicaria al comerç il·lícit dels rèptils.

Les dues persones que s'han detingut a Mallorca són de nacionalitat alemanya i la tercera, que s'ha detingut a Barcelona, és de nacionalitat espanyola. Així mateix, hi ha tres investigats: dos alemanys més a Mallorca i un espanyol a Barcelona. L'operació va començar al febrer, quan es va interceptar l'enviament de diverses tortugues que no corresponien amb els exemplars declarats a la partida d'enviament ni amb la documentació que les acompanyava. Va ser a partir de les dades d'aquest enviament que els agents van topar amb la finca on residien els dos ciutadans alemanys. La investigació s'ha dut a terme en el marc de l'operació 'Naultinus' de l'Europol.

La Guàrdia Civil ha recordat que el tràfic il·legal d'espècies d'animals és una de les principals amenaces per a la conservació de la biodiversitat. En el cas de les tortugues, la situació és més crítica, ja que es troben entre els vertebrats més amenaçats del planeta. Recentment, se n'ha extingit 7 espècies i 3 subespècies.

14 espècies en perill d'extinció

Entre les espècies confiscades, destaca la troballa de diverses tortugues 'Cuora' que provenen del Sud-est Asiàtic i que estan en altíssim risc d'extinció. També s'han comptabilitzat 13 espècies més que, com les 'Cuora', estan considerades en perill crític d'extinció. En total, la Guàrdia Civil ha retingut més de 1.100 exemplars de 62 espècies diferents de tortuga tant d'aigua com de terra, entre les quals també hi ha 200 femelles en època de posta i 750 ous que faran augmentar la xifra d'exemplars.

Entre les tortugues considerades en perill crític d'extinció que s'han confiscat a l'organització clandestina hi ha quatre exemplars de 'Cuora mccordi', set de 'Cuora aurocapitata', 36 de 'Cuora trifasciata', deu de 'Mauremys annamensis', cinc de 'Siebenrockiella leytensis', 25 de 'Cuora pani', vuit de 'Testudo kleinmanni', una 'Terrapene coahuila', quatre 'Astrochelys radiata', quatre 'Glyptemys muhlenbergii' i tres exemplars de 'Cuora cyclornata'. De les catalogades com a espècies en perill, hi ha 44 de 'Mauremys nigricans', 38 'Malacochersus tornieri', 31 'Cuora flavomarginata', 21 'Cuora mouhotii' i una 'Sacalia bealei'.

Algunes tortugues venien del Sud-est Asiàtic i d'altres són endèmiques de Mèxic, el Canadà i els Estats Units i estan protegides per la legislació d'aquests països.