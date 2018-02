El tramvia per la Diagonal de Colau se la juga en 37 dies

37 dies de compte enrere. El dilatat debat sobre el projecte de connectar els tramvies per la Diagonal tindrà veredicte en el ple del 23 de març. Ja han acabat les sis sessions de la comissió específica que es va crear per analitzar l'enllaç i que s'ha tancat sense unes conclusions unitàries i sense canvis de posicionaments. El que sí que s'ha decidit és no endarrerir ja més la decisió política sobre el projecte, que s'ha de prendre en el ple de finals de març. De moment, només el PSC sembla pròxim - tot i que amb matisos- al projecte defensat per l'equip de l'alcaldessa, Ada Colau, que aquests últims dies ha insistit a traslladar la pressió a ERC, tot i que per tirar endavant el projecte caldria també el vot favorable del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy.

"El debat està fet. És l'hora de decidir", ha remarcat la tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha recalcat que mai cap projecte ha tingut un debat tan intens com el que s'ha fet amb el de la connexió del tramvia. Alguns grups de l'oposició han lamentat, però, que la comissió "tanqui en fals" perquè ho fa sense unes conclusions que es puguin sotmetre a votació i han acusat el govern municipal de fer servir aquestes sessions per "bastir" una decisió que ja portava presa.

L'escenari polític no ha canviat en el transcurs de les setmanes de debat. I ERC sembla ara mateix lluny de sumar-se a l'acord que permetria engegar el projecte. "El 23 de març tindrem resolt el que no hem resolt en dos anys i mig?", ha recelat el republicà Jordi Coronas, que ha insistit que el seu grup no entrarà en el joc de la pressió i que no es posicionarà fins a veure el conveni que s'ha de firmar a l'Autoritat del Transport Metroppolità (ATM), el projecte constructiu i el model de gestió que es decideix aplicar. Una de les sessions de la comissió, de fet, va servir per xifrar en entre 227 i 440 milions d'euros el cost de recuperar les concessions del Trambaix i el Trambesòs i que, per tant, no es faria abans del 2032, que és quan expiren. Un altre estudi encarregat pel govern va xifrar en 4,5 milions d'euros anuals els beneficis que es calcula que podria aportar el tramvia enllaçat.

La comissió que ara acaba ha servit perquè els grups poguessin donar veu a diferents experts i per debatre i redebatre tota mena d'informes. Però res no s'ha mogut en el terreny polític. Colau havia passat la pilota als republicans en afirmar que, si ells hi donen suport, les obres per portar el tramvia de Glòries a Verdaguer podrien anar endavant aquest mandat.

El PDECat ha remarcat que tenen "dubtes raonables sobre la idoneïtat del projecte". La regidora Francina Vila ha defensat, en aquest sentit, que no hi ha consens tècnic sobre aquesta connexió, però que sí n'hi ha per tirar endavant la línia d'autobús D30 que ha de recórrer la Diagonal. Ha titllat el projecte de "barrera" i ha assegurat que empitjoraria la situació del trànsit a la trama de l'Eixample.

També Cs ha considerat que, tot i les exposicions fetes per diferents tècnics i experts, "persisteixen els dubtes" i ha fixat com a prioritari implantar la línia de bus i reformar la Diagonal entre passeig de Gràcia i Marina.

El PSC, que ha recordat que BComú va arribar a l'Ajuntament amb el compromís de tenir el projecte executiu de l'enllaç fet en només cent dies, ha exigit "acord polític i debat social" a l'hora d'activar projecte. "És el moment de la veritat i cal saber quina és la proposta que el govern vol tirar endavant", ha remarcat Monserrat Ballarín.

El PP ha assegurat que el govern s'ha presentat a les sessions de la comissió amb la "decisió ja presa"i ha remarcat que l'única conclusió que es pot treure de les sessions és que "no hi ha consens ni polític, ni social, ni tècnic" per tirar endavant l'enllaç. I la CUP ha insistit en la necessitat que el servei s'operi de manera pública. "No podem admetre que el govern del canvi faci invesrions a cegues", ha lamentat María José Lecha, que ha demanat no donar "via lliure" perquè les empreses que actualment operen el servei "se segueixin enriquint".

El regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, que ha estat qui ha presidit la comissió sobre el tramvia, ha remarcat que ara el que toca és elevar el debat al plenari i no demorar més la decisió.