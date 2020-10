La transformació de la Model mantindrà totes les galeries i no començarà fins al mandat que ve

L'Ajuntament de Barcelona ha revelat avui un secret que la irrupció de la crisi sanitària del coronavirus ha obligat a tenir amagat durant més temps del previst: el projecte guanyador del concurs arquitectònic per transformar l'antiga presó Model, a l'Eixample, en un pol d'equipaments -set, en total-, habitatges i espai verd. El pla, que manté intacta la forma de les galeries penitenciàries i del panòptic central, l'impulsarà l'equip format per Forgas Arquitectes i Planas Esquius Segatti. Però les obres dels nous espais no es posaran en marxa fins al mandat que ve perquè, segons el consistori, calen tres anys de redacció de projectes i tramitació abans de posar les màquines a treballar i la crisi del covid ha alterat el calendari i obliga, també, a estar pendents de la situació pressupostària. La previsió municipal continua sent destinar-hi prop de 50 milions d'euros i que el Govern hi aporti una quantitat similar per als seus equipaments.

La intenció inicial era engegar les obres de l'espai verd a principis del 2021 i, a finals d'any, també la dels equipaments. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, malgrat tot, ha negat que hi hagi endarreriments en els terminis previstos i ha atribuït el nou calendari als ritmes de la tramitació. "Estem plantejant la Model i la ciutat del futur", ha emfatitzat durant la presentació, en què ha admès, això sí, que el projecte s'haurà d'adaptar "a la nova realitat postcovid" i que el fet que el pla escollit eviti al màxim els enderrocs pot obligar a buscar mesures per no passar-se de pressupost.

El pla guanyador fixa que dues de les sis galeries seran permeables a la planta baixa per permetre la continuïtat del parc, que tindrà 14.510 metres quadrats, però manté tots els edificis, tant els braços, com el panòptic, la recepció -on s'hi preveu una residència de gent gran- o l'edifici Tallers, que es convertirà en l'institut escola, i tindrà davant, en un nivell inferior, el nou poliesportiu. La Model també tindrà 140 habitatges públics, que seran als dos braços de cel·les més propers al carrer Entença; un equipament per a l'economia social i solidària, un casal de joves, una escola bressol i un espai de memòria, ubicat a la galeria 4. L'esbós sorgit del procés participatiu que va servir de base per al concurs, en canvi, convertia les galeries en passatges i només en mantenia una d'intacta. La resta s'adaptaven per no perdre el dibuix dels braços. Ara es preveu que alguns dels braços tinguin un equipament a la part de sota i habitatge als pisos superiors.

El jurat, que ha donat 92 punts dels 100 possibles a aquesta proposta -batejada com a Model Batega-, n'ha valorat especialment bé aspectes com la conservació del patrimoni o la relació entre espais plens i buits i la integració en el barri, segons ha destacat en roda de premsa l'arquitecte en cap de la ciutat, Xavier Matilla. Respecte a la proposta inicial, l'equip guanyador ha plantejat alguns canvis de peces, com portar el poliesportiu sota el pati de l'institut escola, i no sota el parc, cosa que hauria complicat més les obres.

La previsió ara és que durant el 2021 l'equip redactor faci una projecte d'ordenació per al conjunt d'equipaments i per a l'espai lliure. Tindrà nou mesos per redactar-la i un pressupost de 360.000 euros. El 2022 es faria el concurs per a cada espai. La idea és acabar el mandat amb tots els projectes executius redactats i amb la modificació de planejament aprovada pel ple, i engegar les obres ja de cara al mandat següent, a partir del 2023. Serà, llavors, quan hi començarà a haver intervencions definitives a l'antic centre penitenciari, que ocupa dues illes de cases, i que va veure sortir l'últim pres l'estiu del 2017. Fins ara, ja s'hi han fet actuacions provisionals, com un auditori i una sala d'actes per donar ús a les instal·lacions, i hi ha també l'Escola Xirinacs funcionant en mòduls en un dels extrems. A l'altre, està prevista la instal·lació provisional de l'Escola Entença.

Des de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample elogien el projecte guanyador, que consideren que resol bé el trencaclosques previst i que, de fet, era el preferit de la vocalia d'urbanisme, que va formar part del jurat, però lamenten que les obres s'endarrereixin més, i apunten que hi ha aspectes, com la nova escola i la zona verda, que ja es podrien desencallar. "Una de freda i una de calenta", valora Xavier Riu,, que avisa que centraran els esforços en evitar l'endarreriment: "La Model no pot esperar més". El govern municipal no ha descartat que el parc es pugui obrir abans que la resta d'espais estiguin acabats.

Des de l’Associació de Famílies de l’Escola Xirinacs, que s’ha d’instal·lar a la Model de manera definitiva, valoren d'entrada com a "decebedor" el dibuix presentat. Sobretot perquè consideren que no s’ha respectat el procés participatiu que va servir per acordar com s’encaixaven totes les peces i també perquè, en el cas concret de l’escola, es preveia en un edifici nou i ara es dibuixa sobre un bloc ja construït: "Ja va quedar clar que no es pot reutilitzar un edifici penitenciari del segle XIX per a un centre educatiu del XXI", remarquen.