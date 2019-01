"Les transfusions de sang i la música m'han fet sortir de moments crítics"

El recompte de la Marató de Donants de Sang s'ha tancat avui a les 20h amb 9.156 donacions, una xifra per sota de l'objectiu inicial de 10.000 donants però que ha aconseguit proveir les reserves del Banc de Sang de cara a l'hivern. Cada bossa de les que s'han omplert aquesta setmana es repartirà entre els hospitals catalans per ajudar persones com l'Atenea Carter, una cantant de 26 anys.

Als dos anys li van diagnosticar una anèmia falciforme, una malaltia crònica heretada del seu pare que deforma els glòbuls vermells i que, quan els falta oxigen, provoca uns dolors locals "insuportables". L'Atenea explica que ha perdut el compte dels cops que l'han ingressat: "Les transfusions de sang, com la música, m'han fet sortir de molts moments crítics", comenta.

Avesada a "l'aprensió" que sent quan li posen sang aliena a les venes, l'experiència pròpia l'ha fet comprometre's amb la conscienciació sobre la importància de donar sang. Per això, ha esdevingut una 'sangfluencer' que estén el missatge del Banc de Sang a les xarxes socials i animant els seus seguidors a donar.

De fet, la crida virtual dels 'sangfluencers' ha estat aquest any el reclam de la marató, amb personatges com el cantant Alfred Garcia o el meteoròleg Tomàs Molina fent-ne ressò a Instagram. Segons el Banc de Sang, més de 20.000 persones han piulat i han penjat fotos sota les etiquetes de la campanya. "Falta conscienciació, no solidaritat", defensa Alberto Juanilla, un infermer de transfusions que divulga al seu perfil BankHero les històries que hi ha darrere l'anonimat de les donacions.

Una donació, tres vides

Els marcadors de la marató es tanquen avui, però les vies de solidaritat segueixen obertes. Segons el Banc de Sang, per cobrir les necessitats a Catalunya es necessiten entre 800 i 1.000 donacions al dia. La caducitat de la sang fa que no n'hi hagi prou amb les allaus de donacions en setmanes com aquesta, sinó que "és necessari un degoteig constant", insisteix el director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras. "Fa falta interioritzar que la donació de sang és un deure cívic per als pacients que la necessiten. No existeix cap producte que pugui substituir la sang dels voluntaris", sentencia.

Un cop recollida, la sang se separa en tres components: les plaquetes, els glòbuls vermells i el plasma. Tot plegat, es destina a guarir problemes molt diversos: hemorràgies per accidents, trasplantaments d'òrgans, càncers… Tots aquests usos, recorda Contreras, fan vital el gest de la donació: "En el temps que trigues a fer un cafè pots arribar a salvar tres vides".