Talls de llum a 102 municipis, menys trens dels habituals i 40 carreteres tallades pel temporal

La borrasca Gloria comença a escampar-se en alguns punts de Catalunya i segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) cap al migdia començarà a remetre l'episodi de pluges. El país intenta recuperar la normalitat, especialment pel que fa al subministrament elèctric i la mobilitat. Les importants afectacions de les pluges dels últims quatre dies han deixat uns 22.000 abonats sense llum a 102 municipis i la caiguda d'arbres, esllavissades, el desbordament de rius i rieres i els ponts malmesos estan dificultant la recuperació de la xarxa de trens de Rodalies.

Per ara no s'ha normalitzat el servei ferroviari: almenys quatre línies es mantenen tallades pels efectes del temporal i hi ha diverses interrupcions en la circulació. La línia R1 és una de les més castigades, ja que fa el recorregut per la costa: al tram Molins - l'Hospitalet - Arenys només hi circula un tren per hora i sentit per importants limitacions de velocitat i s'ha hagut d'habilitar un servei alternatiu per carretera entre Arenys i Blanes, que es perllongarà durant el matí fins a Malgrat de Mar si les condicions ho permeten, ja que la carretera d'accés a l'estació de Maçanet està tallada.

El desbordament de la Tordera, a més, va provocar l'esfondrament de dos ponts a la confluència de Blanes i Malgrat de Mar, de manera que el servei de trens de la R1 entre aquests dos municipis quedarà interromput entre sis i nou mesos, fins que acabin les obres de restauració (que costaran 5 milions d'euros).

A la R2 Nord i la R11 s'ofereix el servei habitual entre l'aeroport i Granollers, però només amb un tren per hora i sentit entre Granollers i Sant Celoni/Maçanet. En el recorregut entre Barcelona, Girona i Portbou també hi ha un sol tren per hora i sentit. La R3 torna a funcionar, des de les 11.15, entre Balenyà i Barcelona i s'ha posat un servei alternatiu per carretera entre Balenyà i Vic -no hi ha servei entre Vic i Puigcerdà-, i l'R4 nord només circula per una via a causa d'una esllavissada entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet, la qual cosa està causant retards en el servei que fa el recorregut entre Terrassa i Manresa.

La R15 està interrompuda entre Marçà-Falset i Pradell per diverses esllavissades. Tampoc funciona el servei d'alta velocitat entre Figueres i Perpinyà per inundacions que afecten la infraestructura ferroviària en territori francès.

Als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també hi hagut problemes: durant una estona, s'ha interromput el servei de trens de les línies R5 i R50 entre Castellbell i el Vilar i l'Aeri de Montserrat per acumulació d'aigua a les vies, però la incidència ja ha quedat solucionada. Pel que fa a la línia Lleida - la Pobla, hi ha un servei d'autobús entre Balaguer i la Pobla.

Carreteres afectades

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), encara hi ha 57 carreteres afectades pel Gloria, sigui perquè estan tallades (50), perquè es requereix cadenes per a la circulació o perquè hi ha trams obstruïts.

A Girona, la demarcació més afectada per inundacions i esllavissades, estan tancades quatre carreteres (la C-35 a Massanes i a Hostalric, la C-31 a Ullà, la C-252 a Parlavà i la C-38 a Molló) i 23 vies: la GIV-5265 (Tregurà de Dalt); la GI-542 (Osor), la GIV-5264 (Vilallonga de Ter); la GI-682 (Tossa de Mar); la GIV-6301 (Viladamat); la GIV-6217 (Torroella de Fluvià); l'N-260z (Castellfollit de la Roca); la GIV-6303 (Sant Pere Pescador); la GIV-6424 (Foixà); la GIV-6302 (Armentera); la GIV-4016 (Planès); la GIP-6831 (Blanes); la GI-542 (Osor); la GIV-6226 (Garrigàs); la GIV-5232 (Tortellà); la GIP-5129 (Borrassà); la GIV-4031 (Meranges); la GI-555 (Riudarenes); la GIV-6703 (Quart); la GI-643 (Gualta) i la GIV-6321 (Bellcaire d'Empordà).

També a Barcelona hi ha una vintena de vies tallades: l'N-II (Canet de Mar); l'N-141D (a Vilanova de Sau i a Folgueroles); la C-17z (Montesquiu); la C-1415c (Mataró); la BV-5128 (Sant Cebrià de Vallalta); la BV-5301 (Montseny); la BV-6001 (Malgrat de Mar); la B-140 (Santa Perpètua de Mogoda); la C-243b (Subirats); la N-141D (a Vilanova de Sau i a Folgueroles); la BV-4021 (Guardiola de Berguedà); la BP-1121, la BV-1123 i la BV-1122 a Castellbell i el Vilar; la C-17z (Montesquiu); la C-1415c (Mataró); la BV-5128 (Sant Cebrià de Vallalta); la BV-5301 (Montseny) i la BV-6001 (Malgrat de Mar).

El total de vies tallades per esllavissades i inundacions a Tarragona són quatre: la TV-2005 (Aiguamúrcia); la T-713 (Bisbal de Falset); l'N-420 a Caseres (pas alternatiu); l'N-240 Montblanc (pas alternatiu) i l'N-420 Caseres (pas alternatiu).

A més, a Lleida, el SCT recorda que és necessari fer servir cadenes per circular per la C-147 (Esterri d'Àneu), l'L-510 (Tírvia); l'L-504 (Tavascan); l'N-260 (Montferrer i Castellbó); la C-28 (Port de la Bonaigua); la C-142b (Pla de Beret); la C-563 (Gósol); la C-462 (Sant Llorenç de Morunys) i l'L-501 (Vall de Boí).

137.000 alumnes sense classe

Totes les escoles del Gironès, Pla de l'Estany, Selva, Garrotxa, Alt i Baix Empordà segueixen tancades per recomanació del Govern i aquest dijous uns 118.000 alumnes de Primària i ESO de la demarcació no han anat a classe. En total, 137.000 alumnes estan afectats. Per territoris, el Maresme i el Vallès Oriental acumulen 16.700 alumnes afectats; el Vallès Occidental, 702; les Terres de l'Ebre, 605; la Catalunya Central, 171, i Lleida, 94.