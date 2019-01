El transport públic barceloní va registrar més de mil milions de viatges el 2018

Els diferents mitjans de transport públics de l'àrea de Barcelona, amb el metro i l'autobús de TMB, Rodalies i Ferrocarrils al cap, han tancat l'any 2018 amb una mica més de mil milions de viatges, un 4% més que el 2017. El balanç de l'any passat revela increments en l'ús dels diferents serveis, encara que destaquen les xifres del metro de Barcelona, que augmenta 17,1 milions de viatges en nombres absoluts, cosa que suposa un 4,4% més.

Per darrere del metro hi ha el servei d'autobusos metropolitans i interurbans, que creixen el 6,5% i el 8,2%, respectivament, segons informa en un comunicat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). El metro i l'autobús gestionats per TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) van registrar un total de 615 milions de viatges, un 22,5% més que el 2017.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va absorbir un total de 87,2 milions de viatges; mentre que Rodalies de Catalunya, que gestiona Renfe, va registrar 116,1 milions, un 2,4% més. Si es té en compte que les persones usuàries són residents (5,7 milions) més la població flotant, s'obté una relació de 180 viatges en transport públic per resident a l'any.

A més, les targetes integrades ATM constitueixen el 74,54% de les validacions del sistema i creixen en un 5,26% respecte l’any 2017. Gairebé la meitat dels viatges, un 47,88%, es validen amb les targetes multiviatge, com la T-10 i la T-50/30. En la comparativa amb l'any anterior, hi destaca l’increment de validacions amb abonaments, tant els generals, com la T-Mes, com els de tarifació social, com la T-Jove o el de família nombrosa.