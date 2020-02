La T-Usual triplica les vendes però el títol successor de la T-10 es manté com el més venut

Les vendes d'abonaments de transport habitual (les noves T-Usual i T-Jove, que des d'aquest any substitueixen la T-Mes, la T-50/30 i la T-Trimestre) han crescut un 75% aquest gener, respecte a les xifres del mateix mes de l'any passat, segons les dades que ha fet públiques l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Aquest any l'ATM ha posat en marxa un nou sistema de títols i tarifes amb la intenció d'afavorir l'ús habitual del transport públic, abaratint els títols de transport habituals i encarint i modificant la T-10. Segons el primer balanç mensual de l'ATM, la T-Casual, que és la successora de la T-10, ha baixat un 26% el nombre de vendes, però tot i això continua sent "el títol de transport més venut", assegura l'ATM, i també el més utilitzat.

El títol de transport que ha experimentat un creixement més gran és la T-Usual, que permet fer un nombre de viatges il·limitats durant 30 dies, a un preu notablement inferior al de les antigues T-Mes i T-50/30. Segons el balanç de l'ATM, les vendes d'aquest abonament s'han triplicat i s'ha passat de les 125.000 unitats venudes el gener del 2019 a les 415.000 d'aquest mes passat. La T-Jove, d'ús il·limitat per a persones de menys de 25 anys, ha incrementat un 65% les vendes.

Recaptació i ús semblant

Tot i l'augment de vendes dels abonaments de transport habituals, les dades d'ingressos i d'ús del transport s'han mantingut estables respecte al gener del 2019, segons l'ATM. La recaptació ha incrementat un 0,7% i s'han fet 104.288 viatges més que el primer més del 2019. Però a l'hora de justificar les xifres, l'ATM recorda que aquest gener ha tingut un dia hàbil menys que el mateix mes del 2019 i que la xarxa de transport públic i la mobilitat es va veure afectada durant uns quants dies a causa del temporal Gloria, "dos fets que poden restar alguns milions de viatges en el total mensual", argumenta l'ATM en un comunicat.

Durant aquest gener s'han fet 11,5 milions de viatges més utilitzant la T-Usual que no pas se'n feien amb l'antiga T-Mes, mentre que les validacions de la T-Casual han caigut un 21%. Des d'aquest gener ja no es poden comprar els títols de transport antics, com ara la T-10, la T-50/30 i la T-Trimestre, però com que les targetes no comencen a caducar fins al final de febrer (en el cas de la T-10 es poden utilitzar fins a l'abril) encara hi ha usuaris que les estan utilitzant. Això explica que el balanç de l'ATM reculli 1.074.810 de validacions de la T-50/30 i que se sumin les validacions de T-10 i de T-Casual (aquest gener se n'han produït gairebé 28,8 milions, respecte als 36,7 milions del gener del 2019). L'ATM preveu que aquests viatges es converteixin "en validacions de la T-Usual durant les pròximes setmanes".