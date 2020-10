Vaga indefinida al transport sanitari

Els sindicats del transport sanitari han tallat la ronda de Dalt aquest matí en el primer dia de la vaga indefinida convocada. La protesta ha tallat la via a l'altura de la Meridiana en els dos sentits de la marxa des de poc després de les vuit del matí i s'ha desconvocat cap a dos quarts de nou, tot i que encara es mantenen les retencions. Els convocants tenien previst concentrar-se davant de la seu del CatSalut, però finalment l'han desconvocat per falta de permisos.

En total, 5.000 treballadors del transport sanitari de tot Catalunya –tant del Transport Sanitari No Urgent (TSNU) com del Transport Sanitari Urgent (TSU)– estan convocats a participar en una vaga indefinida a partir d'aquest divendres per reclamar els seus drets laborals.

Fa temps que el sector reclama un pla real que equipari les condicions del conveni col·lectiu de treball amb els de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Ara, però, el detonant ha sigut la retallada salarial –encara no quantificada– que la patronal ACEA exercirà a partir d'ara en la nòmina de la plantilla.

El Col·lectiu Ronda, que assessora un dels sindicats convocants de l'aturada, el SITAC, assegura que fa tot just un any els treballadors, la patronal i el departament de Salut van signar un acord pel qual restituïen al personal dedicat al transport sanitari el nivell salarial anterior a la retallada del 3,5% que es va aplicar a tot el sector l'any 2013.

"En aquella ocasió, l'acord a tres bandes –que s'aplicava a totes les empreses contractades i subcontractades per part del Servei Català de la Salut (CatSalut)– es va assolir, precisament en el context del procés de mediació d'una vaga sectorial", assenyala la cooperativa d'advocats en un comunicat. "Però transcorregut només un any de la signatura d'aquell acord i la conseqüent desconvocatòria de vaga, ACEA anuncia una nova retallada salarial", lamenten fonts del Col·lectiu Ronda.

"Cessió il·legal de treballadors"

"De moment estem disposats a mantenir aquesta vaga durant el temps necessari davant els incompliments del que s'havia acordat i la pretensió de tornar a reduir els nostres salaris", denuncien els treballadors. Els sindicats denuncien que la rebaixa s'imposa en plena pandèmia de covid-19, i l'advocat Quim Español, del Col·lectiu Ronda, assegura que la vaga és una "conseqüència inevitable". La patronal està reduint –subratlla– la retribució d'uns professionals que des de l'inici de la pandèmia han fet enormes esforços per "garantir l'assistència sanitària de tothom que ho ha necessitat, sovint en condicions denunciables de falta de mesures de seguretat i prevenció".

"Gairebé vuit de cada deu persones ocupades al sector –recorda l'advocat de Col·lectiu Ronda– treballen per a empreses privades al servei del CatSalut i la Generalitat, però les diferències entre les seves condicions laborals i les que recull el conveni del SEM són d'enorme magnitud". Aquestes diferències rauen, defensen els sindicats, en aspectes tan rellevants com la jornada, les guàrdies, els horaris o, fins i tot, la seguretat i la prevenció.

"I, per descomptat, la retribució, molt més baixa entre els operadors privats que presten aquest servei públic i essencial", apunta Español. "Les autoritats sanitàries públiques controlen i garanteixen en tot moment la prestació del servei", critiquen els representants del SITAC, que asseguren que el transport sanitari viu una "cessió il·legal de treballadors i treballadores d'una dimensió sense parangó a cap altre sector".