Un transportista troba vuit immigrants amagats a la caixa del camió quan anava a descarregar a Celrà

Un transportista troba 8 immigrants amagats a la caixa del camió quan anava a descarregar al polígon industrial de Celrà. Els fets van tenir lloc aquest dimecres a la tarda. El camioner treballa en una empresa de transports i logística, que té la seu al polígon, i venia de fer ruta a Itàlia. Cap a les 15.30 h va arribar a la nau de Celrà i quan va obrir la caixa per descarregar els paquets va veure que hi havia 8 immigrants amagats entre la mercaderia.

L'home va tornar a tancar les portes i va alertar els Mossos d'Esquadra, que van anar fins a l'empresa per fer-se càrrec del cas. Dels 8 immigrants, 3 eren menors i van passar a disposició de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Els altres 5 es van posar a disposició de la Policia Nacional, que els ha retornat a França en virtut d'un acord hispanofrancès en matèria d'immigració il·legal.

El camioner havia viatjat fins a Itàlia, on havia portat mercaderia. Dimarts va tornar a carregar diversos palets a Rovigo, una ciutat propera a Venècia, i va enfilar la carretera de retorn a Celrà. Durant el trajecte, el transportista no va obrir la caixa en cap moment, però se sospita que els 8 immigrants van aprofitar per amagar-s'hi quan el camioner va fer nit en una àrea de descans a Ventimiglia (just a tocar de la frontera amb França). Algú els va ajudar des de fora, perquè la caixa del tràiler no es pot tancar des de dins.

Aquest dimecres a la tarda el transportista va estacionar el tràiler al moll de càrrega i descàrrega de l'empresa. Quan va obrir la caixa, un dels immigrants va saltar del camió i va fugir. El transportista va veure que n'hi havia més entre els palets, ràpidament va tancar la porta i va alertar els Mossos. La policia va anar fins al polígon i un dels agents, amb l'ajuda d'un vigilant municipal, va poder atrapar l'immigrant quan intentava fugir camps a través.

A part dels 3 immigrants que són menors, la resta també eren bastant joves (tenien entre 20 i 30 anys). Un és del Sudan i tots els altres són d'Eritrea.