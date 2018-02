Els transportistes de Tarragona estudien tornar a les mobilitzacions pels accidents a l'N-340

Els transportistes de Tarragona estudien tornar a mobilitzar-se pels accidents a la N-340, després d'un any i mig sense fer-ho. El tràgic accident ocorregut el dia 4, en què van morir tres veïns de l'Arboç (Baix Penedès) en un xoc múltiple entre dos turismes i un camió a Coma-ruga (El Vendrell, Baix Penedès), ha tornat a destapar les carències d'una de les carreteres més transitades de l'Estat. El col·lectiu assegura que se sent "criminalitzat" i denuncia, una vegada més, que se'ls està penalitzant amb uns impostos per a infraestructures que no s'acaben de materialitzar.

El director de la Federació Empresarial d'Auto-transport de la Província de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, ha demanat a les administracions que "es posin les piles" d'una vegada i ha recordat que el carburant està gravat amb impostos especials per construir infraestructures que estan encallades des de fa anys.

Des de la FEAT es remarca que el problema "de fons" radica en la manca d'inversió en seguretat en carreteres nacionals com l'N-340 i acusa les dues administracions de voler-los "expulsar" d'aquestes vies, sense la gratuïtat de l'AP-7 o una bonificació equitativa a altres comunitats -d'un 75%. "Som víctimes, no culpables, i la que no perd mai és Abertis", ha etzibat el secretari general de la patronal del transport, Josep Lluís Aymat. A les comarques tarragonines hi ha unes 15.000 persones vinculades al sector del transport.

De la Serna assegura que agilitzarà els tràmits

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat avui que està "accelerant al màxim" els tràmits per bonificar el trànsit de camions per l'AP-7 per alleujar el trànsit a l'N-340 i evitar que es produeixin accidents.

De la Serna ha fet aquesta afirmació a la sessió de control al Govern del ple del Senat, en resposta a la pregunta que li ha formulat el senador d'ERC José Alba, qui l'ha responsabilitzat dels accidents de l'N-340, l'últim, el del cap de setmana passat.

"Des del dia 1 de gener no hauria d'haver circulat cap camió per aquesta carretera", ha dit el senador d'ERC, que ha afegit que, des que es va aplicar l'article 155, l'N-340 és "responsabilitat" del govern espanyol i "ningú ha assumit cap responsabilitat" pel retard en la posada en marxa de les bonificacions als peatges.

De la Serna ha respost al senador d'ERC recalcant que ell no el volia fer responsable de les carreteres, que són competència de la Generalitat. "Seria posar-me al mateix nivell polític en el qual s'està vostè posant", ha postil·lat. El ministre de Foment ha qualificat la intervenció del senador de "lamentable" per donar a entendre que "s'estan produint morts per la negligència del govern espanyol", una línia, ha recalcat, que no caldria creuar en política.