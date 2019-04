Els trasplantaments d'òrgans augmenten un 18% el primer trimestre del 2019

Des de l'1 de gener fins al 31 de març, els hospitals catalans han fet 337 trasplantaments d'òrgans, un 18,3% més que en el mateix període del 2018. Aquest increment ha estat possible perquè el nombre de donants ha tornat a créixer, també un 18%, i ha superat el centenar de donants cadàvers vàlids (105), els tres primers mesos de l'any. Entre les donacions, han crescut lleugerament les de donants per mort encefàlica, un 1,8%, i significativament els donants de mort en asistòlia, és a dir, per aturada cardíaca, del 44%. En canvi, els donants vius han caigut un 25%, ja que han passat dels 21 als 17. D'aquestes, majoritàriament s'han fet donacions de ronyó, en 20 ocasions, i 1 de fetges.

Des de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) s'aposta per seguir promovent aquesta opció com una de les millors per a malalts joves. Els tres primers mesos de l'any, s'han pogut fer 337 intervencions el primer trimestre del 2019. Els trasplantaments hepàtics han crescut un 250%, els hepàtics un 29,2%, els renals un 16,2%, i els pulmonars, un 15%. Els cardíacs en canvi, han tingut menys incidència, i se n'han fet dos menys.

Per hospitals, de moment, l'Hospital Clínic, amb 21 donants cadàver vàlids, i 5 donants viu, és el centre amb més donants gestionats, seguit de l'Hospital Vall d'Hebron, amb 19 i 6 donants respectivament, i l'Hospital Germans Trias i pujol, amb 18 i 1 donants. Pel que fa a intervencions, l'Hospital de la Vall d'Hebron lidera amb 91 intervencions, 10 amb receptors pediàtrics. L'Hospital Clínic ha practicat 84 intervencions, i l'Hospital Universitari de Bellvitge, 67. El consentiment per a la donació es manté en un percentatge similar al de l'any passat, al voltant del 83%.

El 31 de març del 2019 1.160 persones continuaven esperant un òrgan. Concretament, 1.035 persones estan a l’espera de rebre un trasplantament de ronyó; 44, de fetge; 28, de cor; 30, de pulmó, i 23, de pàncrees.

Amb aquestes dades, l'OCATT creu que el 2019 es poden arribar a superar els 1.300 trasplantaments rècord del 2018 i els 400 donants vàlids.