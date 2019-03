Un treballador en actiu del metro atribueix una malaltia pulmonar a 40 anys d'exposició a l'amiant

Un treballador jubilat parcialment del metro de Barcelona, Rafael Rubio, assegura que pateix asbestosi, una malaltia pulmonar que redueix la capacitat respiratòria del malalt, per l'exposició a fibres d'amiant durant 40 anys. Rubio ha explicat aquest dimecres que s'encarregava de tornejar les rodes dels combois al taller de manteniment de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Segons ha explicat el treballador encara en actiu de l'empresa de transport públic, dos pneumòlegs, un de l'Hospital de Can Ruti i un expert del Col·lectiu Ronda, l'han diagnosticat asbestosi, però que un tercer contractat per TMB només va diagnosticar-li una "possible asbestosi".

TMB ha reconegut en un comunicat que s'han identificat alguns casos de manifestacions pleurals però "cap cas d'asbestosi ni d'altres patologies greus relacionades amb l'amiant". De fet, reconeixen que Rubio presenta alteracions pleurals, però asseguren que el programa de vigilància de la salut de l'empresa -que es realitza des del novembre del 2018- no revela que pateixi asbestosi o cap altra patologia greu i que, d'acord amb la normativa laboral vigent, aquestes manifestacions "no estan considerades una malaltia professional".

El comitè d'empresa, però, ha exigit "responsabilitats" a TMB i ha demanat que "deixi de negar que hi ha gent afectada per l'amiant a les seves instal·lacions". "TMB no reconeix al Rafael la relació de la seva malaltia amb l’amiant, però els especialistes de la Vall d'Hebron no poden negar l'evident, i només diuen que és possible", denuncia Jaume Cortés, advocat de salut laboral del Col·lectiu Ronda que s’ha fet càrrec de la defensa de Rubio.

Fins al 2002, aquest treballador de TMB ha explicat que no hi havia tantes mesures de seguretat, ni tan sols les més bàsiques com ara disposar de mascaretes per tapar la boca durant els treballs amb més risc de contaminació, per protegir els treballadors del contacte amb l'amiant que es trobava en zones com ara les sabates de frens. Anys després, al 2015, Rubio va començar a tosir sang, però no va ser fins que el pneumòleg que el revisava va preguntar-li si havia estat en contacte amb aquest residu a la feina que es va qüestionar si aquesta podia haver-li causat problemes de salut.