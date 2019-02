Els treballadors del zoo exploten abans d'una setmana clau per al seu futur

Els treballadors del Zoo de Barcelona se senten “enganyats” per l’Ajuntament, segons diversos membres del comitè d’empresa, i aquest dijous han explotat entre pancartes de “Prou mentides, volem solucions”. Han treballat cinc anys dins el patronat de la fundació (una espècie de consell d’experts avalat pel consistori amb acadèmics, animalistes i treballadors) per redactar un pla estratègic per a un nou zoo -pel qual es va nomenar un nou director, Sito Alarcón- amb menys espècies i que aposti per les autòctones i la conservació. Però ara veuen que la setmana que ve es podria aprovar una iniciativa ciutadana a favor d’un nou model, el Zoo XXI, que ha de ser votada dimecres en comissió i que per a ells suposaria “el tancament progressiu, per inanició”, en paraules de Rosana Gallego, del comitè, ja que vol reduir a la mínima expressió les espècies no autòctones i la reproducció dins el zoo, i fer que, en part, es tracti d’un parc virtual. Al voltant de 80 treballadors del zoo han fet costat aquest dijous als portaveus del comitè i 13 dels 35 membres del patronat s'han sumat al document crític amb la gestió de l'Ajuntament. Com va explicar el diari ARA al mes de novembre, les diferències entre animalistes i treballadors del zoo i l'intent de l'Ajuntament de trobar un punt intermedi estan angoixant des de fa mesos els cuidadors.

Entre els que hi van donar suport, Antoni Carulla, director de l’ONG World Nature, ha defensat el paper del zoo com si fos “una agència de cooperació en matèria de conservació d’animals”. També ha assegurat que no entén “com l’Ajuntament ha fet saltar això pels aires”, en relació al consens que hi havia sobre el nou document i que es va veure truncat per l’entrada en escena de Libera i el Zoo XXI, que el març del 2017 van presentar 14.000 signatures per fer possible la primera iniciativa municipal popular a l’Ajuntament de Barcelona, que després va ser admesa a tràmit i que dimecres es votarà en comissió al consistori. Mentre que es preveu que el PSC, Ciutadans i el PP votin en contra de la iniciativa i Barcelona en Comú a favor, Esquerra, la CUP i el PDECat, que encara no s’han posicionat, poden tenir la clau del futur del zoo.