22 treballadors de l’Hospital Sant Joan de Reus estan afectats per un brot de sarna

El brot de sarna detectat a l’Hospital Sant Joan de Reus ha afectat un total de 22 treballadors de l’àrea d’urgències fins aquest dijous a la tarda. Tots els professionals, en la seva majoria infermers i zeladors, han estat atesos al servei de vigilància de la salut del centre i tractats de manera immediata. El director de l’hospital, Òscar Ros, ha explicat que una vegada aplicat el tractament tòpic sobre la pell, han deixat de ser transmissors del paràsit i s’han pogut reincorporar als llocs de treball.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha activat els protocols de vigilància i d’investigació per determinar l’origen del brot. En paral·lel, el centre ha intensificat les mesures d’higiene, amb més neteja del mobiliari i l’obligació al canvi diari de la roba laboral per evitar nous contagis. Atès que el període d’incubació mitjà és d’unes quatre setmanes, no es descarta la detecció de nous casos. “Aquests brots no solen afectar més de quatre o cinc persones i, en aquest cas, ha tingut una magnitud fora del que és habitual”, ha admès el director del centre.

Segons la direcció de l’hospital, el primer cas es va detectar el 12 de gener, i aquest dimarts es va constatar l’existència d’un brot amb múltiples casos. “No sabem com ha arribat perquè la sarna és difícil d’encomanar, però habitualment la roba, o el fet de compartir-la, sol ser una de les variables de transmissió”, ha assenyalat Ros. El contacte directe entre persones, en canvi, es considera una via poc probable de contagi.

Malgrat la possible aparició de nous afectats, els responsables de l’hospital hi han restat importància. “Es pot equiparar al que passa en una escola quan hi ha un brot de polls”, ha apuntat el director del centre, malgrat que ha admès que tanta incidència no és gens habitual.

El brot de sarna no ha afectat cap pacient i fins aquest dijous a la tarda el Sant Joan de Reus tenia comptabilitzats 22 casos entre el personal de l’àrea d’urgències. Tots ells ja s’han sotmès a un tractament amb una pomada que al cap d’unes vuit hores els permet tornar als seus llocs de treball sense perill de ser font de contagi. Per aquest motiu, no s’han produït baixes, segons l’hospital. El centre ha reforçat la neteja de les àrees comunes i peces de roba, i ha insistit en l’obligatorietat de canviar-se diàriament l’uniforme de treball.

La sarna o escabiosi és una parasitosi de la pell causada per un àcar, que es manifesta amb una erupció que produeix picor intensa. El període d’incubació és de dues a sis setmanes i, en general, la transmissió és per contacte personal proper i prolongat amb la pell d’una persona afectada. A Catalunya, els brots de sarna -amb dos o més casos relacionats en el temps i l’espai- són de declaració obligatòria a l’Agència de Salut Pública.