12 treballadors del metro estan afectats per l'amiant dels vagons

Dotze treballadors del metro de Barcelona estan afectats per l'amiant que s'ha detectat en alguns vagons. Segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els empleats no presenten cap patologia greu ni simptomatologia clínica, tot i que hauran de seguir un control mèdic periòdic més intensiu. Els dotze casos s'han detectat en la primera fase de l'examen voluntari que l'empresa ha fet a prop de 600 dels treballadors dels més de 800 que han estat potencialment exposats a l'amiant.

Dels dotze empleats afectats, nou són per engruiximents pleurals, dos per plaques pleurals no calcificades i un per placa pleural calcificada. En cap dels casos han requerit tractament mèdic. TMB ha avançat que entre el 3% i el 14% de les persones exposades a l'amiant presenten manifestacions pleurals, de manera que "és previsible que la xifra de casos augmenti els pròxims mesos" un cop es completin les revisions mèdiques planificades, que continuaran aquest any.

Segons l'últim balanç de l'empresa, 93 vagons del metro tenen un component derivat de l'amiant en la pintura bituminosa. El resultat és fruit de l'anàlisi de 203 trens (dels 210 que disposa TMB) de les sèries 3.000 i 4.000, els més antics de la flota. L'empresa ha assegurat que l'amiant que s'hi ha localitzat és de baixa proporció, no desprèn fibres i està ben conservat, de manera que "no representa cap perill" per als usuaris ni els treballadors.

Pel que fa a l'anàlisi dels trens de la sèrie 2.000, de la línia 3, el resultat sobre la presència d'amiant en la pintura antisoroll és negatiu. Els fabricants de les sèries 500 i 2.100 han documentat que la pintura amb què es van revestir els vagons no conté amiant, com també ho han certificat els constructors dels trens de les sèries 5.000, 6.000 i 9.000, els més moderns. En canvi, en els vagons de les sèries 2.000, 3.000 i 4.000 s'han trobat peces amb amiant a les caixes dels convertidors elèctrics i en una placa dels armaris d'interruptors tèrmics.