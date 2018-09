Vaga al metro per la Mercè

Tornen les protestes al metro de Barcelona. Aquest cop, per la Mercè i per denunciar "incompliments" del conveni des de la direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Les aturades, que s'han acordat avui, seran de dues hores per torn –matí, tarda i nit– entre el 21 i el 24 de setembre. Dijous els treballadors ja van fer una assemblea que va aprovar tirar endavant la mobilització i avui s'ha confirmat la convocatòria de vaga. Fonts sindicals han denunciat que els "incompliments són diaris" en aspectes com el respecte a les reduccions de jornada o les hores de lactància i que es produeixen canvis organitzatius aprovats de manera "unilateral".

La plantilla del metro va acceptar, l'estiu de l'any passat, firmar la pau amb TMB després de més d'un any i mig d'enfrontaments per la negociació dels termes del nou conveni col·lectiu. El 'sí' de l'empresa a incorporar millores en les condicions laborals i salarials –dues de les línies vermelles del comitè per pactar– va fer que l'assemblea de treballadors avalés la proposta d'acord amb l'empresa i desconvoqués la vaga que durant dotze dilluns va afectar el servei en diverses franges del dia. El nou conveni s'allarga fins al 2020.

Ara els treballadors denuncien que el conveni s'està incomplint determinats punts. Els treballadors ja van fer arribar el malestar a l'alcaldessa, Ada Colau, dissabte durant la inauguració del metro a la Zona Franca. Avui era la data límit per decidir la convocatòria de vaga coincidint amb la Mercè.

El president del comitè d'empresa, Miguel Ángel Ribas, ha explicat a l'ARA que la convocatòria de vaga s'ha formalitzat al límit del migdia i que també recull el malestar dels treballadors per canvis organitzatius introduïts de manera "unilateral" per part de la direcció i que hi ha "usurpació" de funcions per part d'externs. Per tot plegat, els treballadors, que també estan molestos pels problemes de seguretat arran de les agressions de grafiters, han decidit tirar endavant la convocatòria de vaga.