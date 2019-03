Els treballadors del metro convoquen una nova vaga per als dies 8 i 29 d'abril

Els treballadors del metro de Barcelona tornen a la vaga. Aquest dijous els treballadors han convocat dues assemblees de treballadors, una al matí i l'altra a la tarda, i després de sumar tots els vots els representants sindicals han anunciat que la plantilla ha votat a favor de dues noves jornades de vaga els dies 8 i el 29 d'abril.

Segons han confirmat fonts sindicals, la decisió de l'assemblea s'ha pres per "unanimitat". Els treballadors faran aturades de quatre hores a cada torn, és a dir, matí, tarda i nit. Aquestes noves mobilitzacions són fruit de les mateixes discrepàncies entre la plantilla i la direcció de TMB, concretament per la gestió de la crisi de l'amiant.

A més, els representants dels treballadors asseguren que si TMB no ofereix cap proposta per solucionar aquesta problemàtica, les aturades podrien mantenir-se durant "els pròxims mesos". De fet, el comitè d'empresa ha explicat que si la situació s'enquista tornaran a convocar l'assemblea a finals del mes d'abril per decidir el calendari de les pròximes aturades.

Aquesta serà la segona aturada laboral que fan els empleats del metro per la crisi de l'amiant. L'última va tornar a ser una vaga parcial, per torns, que els representants dels treballadors van fer coincidir amb la celebració del Mobile World Congres.