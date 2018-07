Un tren de mercaderies descarrila als Guiamets i interromp el servei

El servei ferroviari de la línia R15, que uneix Saragossa i Reus, està interromput des d'ahir a la nit pel descarrilament d'un tren de mercaderies als Guiamets (Priorat), segons informa Renfe.

L'accident va tenir lloc cap a les 21 hores d'ahir a la nit quan, per causes que s'estan investigant, va descarrilar un tren de mercaderies de l'empresa Comsa a l'estació dels Guiamets. Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Ferrocat i ha explicat que les mercaderies que transportava el comboi descarrilat no eren perilloses.

La incidència no ha provocat danys personals, però ha originat desperfectes importants tant al tren afectat com a la infraestructura.

A causa d'aquest incident, està interromput el servei entre Móra la Nova (Ribera d'Ebre) i Pradell de la Teixeta (Priorat), i Renfe ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per als viatgers dels trens afectats.