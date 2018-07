Estabilitzat el foc de Vilopriu, que ha afectat unes 25 hectàrees de superfície agrícola i forestal

El foc que ha començat a dos quarts de cinc d'aquest dimecres a la tarda a Vilopriu (Baix Empordà) ha estat estabilitzat cap a un quart de vuit del vespre, segons han informat els Bombers. L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees de superfície, el 70% agrícola i el 30% forestal.

En l'extinció del foc hi han arribat a treballar fins a 25 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. Les flames han obligat a tallar tres carreteres locals, la GI-631, la GIV-6232 i la GIV-6311. A més, segons els Mossos d'Esquadra s'ha confinat les tres persones d'una masia propera com a mesura preventiva. No hi ha constància de persones ferides.

El foc ha començat en una zona entre les carreteres GI-631 i GIV-6311 i s'ha propagat empès per la marinada en sentit nord, saltant la carretera GI-631. A hores d’ara els efectius activats dels Bombers de la Generalitat, amb 25 dotacions terrestres (20 vehicles d’aigua i 9 de comandament, amb les unitats del Grup d’Actuacions Forestals) i 11 mitjans aeris treballen per intentar frenar el seu avenç.



A més, al lloc també hi treballen 3 vehicles i 6 voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Gavarres-Marina, efectius del cos d’Agents Rurals, 5 patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu.



Com a mesura preventiva, segons els Mossos d’Esquadra, s’ha confinat tres persones d'una masia propera. Cal destacar que no consten persones ferides. Des dels Bombers s'indica que el foc, que està actiu, afecta massa forestal i agrícola.