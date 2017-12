Una quarantena de ferits en un accident de tren a Alcalá de Henares

Dues persones han resultat ferides greus, 11 de caràcter moderat i 26 lleus, la majoria per crisi d'ansietat, en el xoc d'un tren de Rodalies aquest divendres a la tarda amb el topall d'una via a l'estació d'Alcalá d'Henares. Segons fonts d'Emergències de la Comunitat de Madrid, els serveis sanitaris han atès finalment 39 persones. Els dos ferits greus són un home de 45 anys amb possible pneumotòrax i un home de 80 anys amb fractura de maluc.

L'accident ha passat cap a les 15.35 hores, quan el tren (de dos pisos i de la línia C-7) feia el recorregut Atocha-Alcalá d'Henares i estava parant a Alcalá, el seu final de trajecte, a poca velocitat. Llavors ha topat contra el topall de la via, segons fonts de Renfe. L'incident no ha afectat els serveis habituals de Rodalies a les línies C-7 i C-2 (que comuniquen Atocha amb Alcalá i Guadalajara). La circulació no s'ha vist interrompuda tot i que, després del sinistre, s'ha produït algun retard.

Pel que fa al conductor del tren accidentat, ha donat negatiu en drogues i alcohol. Així ho ha explicat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que s'ha desplaçat al lloc dels fets. La principal hipòtesi és que l'incident s'hauria produït per "un error mecànic", perquè en arribar a l'estació d'Alcalá d'Henares el tren no hauria frenat prou i per això ha impactat contra el topall de la via quan circulava a quatre quilòmetres per hora, segons fonts municipals.