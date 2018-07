Tres detinguts per estafar 15.000 euros a gent gran robant-los targetes i llibretes de crèdit

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres membres d'un grup criminal que hauria estafat més de 15.000 euros a través del robatori de targetes i llibretes de crèdit a gent gran. L'organització –formada per una desena de persones- està acusada de fins a 14 fets delictius durant el primer trimestre d'aquest 2018, la gran majoria a l'entorn sud de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els lladres feien servir el mètode conegut com a 'scalping': seguien les seves víctimes per esbrinar el codi secret de les targetes i les llibretes del banc, i després les robaven per fer compres o extraccions de diners en metàl·lic.

Els afectats eren principalment persones d'edat avançada, moltes de les quals tenien només una petita pensió per subsistir i el robatori els comportava una situació d'extrema vulnerabilitat econòmica.

Els pispes s'hostatjaven en apartaments turístics, apart hotels o hotels de municipis turístics en estades de curta durada i habitualment es desplaçaven en vehicle de lloguer fins al municipi on volien delinquir.

La investigació es va iniciar el primer trimestre d'enguany quan els Mossos van tenir coneixement que al sud de l'àrea metropolitana de Barcelona s'havien concentrat un seguit de furts i estafes que seguien el mètode conegut com a 'scalping'.

Els investigadors van comprovar que els autors dels fets serien membres d’un mateix grup criminal. Amb una estructura jerarquitzada i en el qual cadascun dels seus membres tenia les tasques molt definides. Els policies van comprovar que alguns dels integrants de l'organització ja havien estat detinguts per delictes similars en diferents països d'Europa, fet que va constatar que es tractava d'un grup criminal itinerant i que el 'modus vivendi' dels seus membres es basava en el fruit de l'activitat delictiva.

La investigació va permetre determinar que el grup estaria integrat per unes deu persones, entre les quals n'hi hauria tres o quatre que, de forma habitual, actuaven en els fets delictius, mentre que la resta hi participava puntualment de manera rotatòria i col·laboraven amb d'altres grups que es dediquen a la mateixa activitat delictiva.

Els policies van comprovar que els membres de l'organització no tenien cap escrúpol a l'hora d'escollir les seves víctimes. En ocasions es tractava de pensionistes sense cap altre ingrés, als quals deixaven en una situació d'extrema vulnerabilitat econòmica. Els lladres solien actuar en grups de tres o quatre persones i habitualment es desplaçaven en vehicle, preferentment de lloguer, fins al municipi on volien delinquir.

Estades en hotels i apartaments de només un dia

Un cop aconseguit el seu objectiu, un dels pispes s'encarregava de fer extraccions de diners al més ràpid possible a l'entitat bancària més propera, per si la víctima s'adonava que havia patit un furt i anul·lava la llibreta o targeta bancària. Els policies van comprovar que el grup s'hostatjava sempre en apartaments turístics, apart hotels o hotels de municipis turístics en estances curtes amb l’objectiu de passar desapercebuts i dificultar la tasca policial. La seva estada podia arribar a ser només d’un dia i la renovaven diàriament si els calia. A més, tenien el costum de deixar l’equipatge al vestíbul quan marxaven al matí i el recollien al vespre. Fins i tot, en alguna ocasió el van abandonar en fugir.

7.000 euros enviats a Romania

Fruit de les indagacions policials, els agents van determinar que els arrestats van cometre a Catalunya catorze fets delictius d’aquestes característiques, la gran majoria en municipis de l’entorn sud de l’àrea metropolitana de Barcelona i amb els quals haurien aconseguit uns 15.000 euros. Una bona part d’aquests diners els enviaven a familiars o persones de confiança del grup a Romania, el seu país d'origen. D’aquesta manera en cas de ser detinguts o localitzats no se’ls podien intervenir els diners. Durant la investigació s’ha pogut acreditar que aquest grup criminal hauria enviat un total aproximat de 7.000 euros en efectiu a Romania.

A finals del mes de juny, es va establir un operatiu policial que va permetre detenir tres membres de la banda mentre feien tasques de control i vigilància en una entitat bancària del municipi d'El Prat de Llobregat, a l’espera de poder escollir una nova víctima. Els dia 23 de juny, els arrestats de, 45, 31 i 29, anys i de nacionalitat romanesa van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i s’està a l’espera de realitzar noves detencions de membres d’aquest grup criminal.