Un de cada tres joves admet haver estat controlat per la seva parella

El 13,7% dels estudiants catalans diu haver patit assetjament sexual, segons l'Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya, que registra un increment respecte el 10,8% del 2011. L'assetjament sexual està definit a l'enquesta com acostaments molestos i seguiments, fora o dins del centre. L'enquesta està coordinada pel departament d'Ensenyament i d'Interior i es va fer el novembre de 2016 a 8.749 alumnes d'ESO, batxillerat i cursos formatius de grau mitjà de 110 centres educatius. El 10,7% dels estudiants també afirmen haver rebut missatges no desitjats de contingut sexual, enfront del 9,1% de 2011.

Malgrat la suposada conscienciació manifestada al respecte, un 35% dels alumnes que han mantingut una relació afirma haver estat controlat per la seva parella –on eres, amb qui anaves o com vesties-. Pel que fa als hàbits i valors, contrasta el fet que més del 60% dels entrevistats estan en desacord amb els estereotips de gènere i que estan molt poc d’acord amb les actituds de control, però en canvi destaca el grau d’acceptació de la gelosia com una actitud normal en una relació de parella –un 4 en una escala del 0 al 10-.

Augmenta el ciberassetjament

Pel que fa al 'bullying', el 9,9% dels alumnes de Catalunya diu haver-ne patit, respecte el 10,4% de l'enquesta de 2011. No obstant això, es detecta un increment del ciberassetjament, passant del 3,5% al 3,7%. També s'observa un lleu augment en el nivell de comunicació d'aquest tipus de situacions als adults respecte a l'anterior edició: el 38,7% dels alumnes víctimes ho comunica als seus pares i el 36,7% als professors.

La percepció de perill del consum de drogues -incloent el tabac- ha augmentat, però ha disminuït lleugerament el nombre d'alumnes que afirma haver pres algun alcohol, fins al 56%, mentre que han augmentat fins a un 30% els que han consumida marihuana.