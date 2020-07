Tria grau universitari fins al 29 de juliol

La Selectivitat es celebra quatre setmanes més tard que l’any passat, del 7 al 10 de juliol. La Covid-19 ha obligat a endarrerir-la i descentralitzar-la en 140 seus, la majoria de les quals instituts i col·legis concertats. Els resultats es coneixeran el 27 de juliol i la preinscripció a les 7 universitats públiques i la UVic-UCC romandrà oberta fins al 29 de juliol perquè els estudiants puguin modificar les seves preferències d’estudis un cop coneguda la nota de les proves. Finalment, el 6 d’agost sabran si tenen la nota de tall per accedir als estudis escollits.

Arribat el mes decisiu per triar estudis universitaris, UNPORTAL i l’ARA us ofereixen l’oferta actualitzada dels graus que imparteixen les 12 universitats catalanes (les 8 que participen en el sistema de preinscripció i les 4 privades que no en formen part), amb les notes de tall del 2019, per ajudar-vos a fer la tria.

Podreu trobar la informació fent una cerca per paraula (mestre, metge, informàtic….), o pel nom de l’estudi, seleccionant, si convé, una demarcació concreta.

També podeu realitzar una cerca per nota de tall que us permetrà visualitzar a quines titulacions es va poder entrar el 2019 amb la qualificació introduïda.

La mateixa plataforma web permet accedir en obert a les pàgines de Nous graus que s’impartiran per primer cop el curs vinent, la dels últims Resultats de la Selectivitat o la dels Nous preus de la matrícula pública, que s’ha rebaixat un 30%, entre d’altres.

El web també proporciona accés a l’oferta actualitzada de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) per al curs vinent.