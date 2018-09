Un tribunal anul·la el pagament d’una beca per estudiar en castellà

Primer va ser el Tribunal Constitucional, que al febrer va anul·lar les beques de 6.000 euros creades per l’exministre José Ignacio Wert per estudiar en castellà a Catalunya, i ahir es va fer públic el primer cas concret en què un tribunal dona la raó a la Generalitat i rebutja el pagament d’una de les anomenades beques Wert. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha denegat a una família d’Alella el dret a rebre una compensació per les despeses d’escolaritzar la seva filla en una escola privada, on va ser matriculada perquè els pares no havien trobat cap escola que els garantís l’ús del castellà com a llengua vehicular.

La sentència feta pública ahir, malgrat ser tan sols un cas concret, és important perquè pot marcar un precedent i provocar que la resta de beques també s’acabin desestimant. Des de l’entrada en vigor de la Lomce, el ministeri d’Educació hauria reconegut a més de 50 famílies el dret a rebre els 6.000 euros per estudiar en castellà, unes quantitats que anaven a càrrec de la Generalitat. Però, a cada beca concedida, el Govern interposava un recurs contenciós-administratiu al·legant que l’Estat envaïa les competències de les comunitats autònomes, un argument que va ser acceptat ja fa uns mesos pel Tribunal Constitucional i que ahir el madrileny també es va fer seu. “La citada resolució s’ha d’anul·lar per la incidència directa de les sentències dictades pel TC”, diu el text.

El TC va declarar inconstitucional la fórmula creada per l’exministre d’Educació José Ignacio Wert de finançar amb fons públics la matriculació en centres privats d’aquells alumnes que volien escolaritzar-se en castellà i no tenien places a l’escola pública. Aquest mecanisme, deia el TC, excedeix els límits de la Constitució, perquè permet a l’Alta Inspecció d’Educació del govern espanyol intervenir directament “per substitució” dels organismes autonòmics.